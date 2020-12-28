Antalya'dan 10 ayda 88,5 milyon dolarlık lüks yat ihraç edildi

Antalya Serbest Bölgesi'nden yılın 10 aylık döneminde 88,5 milyon dolarlık lüks yat ihracatı gerçekleştirildi.

Hisselerinin yüzde 44'ü kamu, yüzde 56'sı özel sektörde olan serbest bölgede, 56'sı yerli sermayeli 83 firma faaliyet gösteriyor. Ağırlıklı yat, elektrik-elektronik ve medikal sektörünün yer aldığı bölgede, makine, inşaat, tekstil, kimya ve maden sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler de yer alıyor.

Yaklaşık 20 yıl önce bölgede başlayan yat üretimi ise bugün 45 firmanın yatırımlarıyla devam ediyor. Dünyanın ünlü sporcu ve iş insanlarına, Orta Doğu'daki Arap kraliyet ailelerine ultra lüks yat üretimi gerçekleştirilen Antalya'da, hemen hemen her ülkeye yat ihracatı yapılıyor.

Hollanda, Almanya, ABD, İtalya, İngiltere asıllı firmaların da yatırımlarının bulunduğu bölge, özellikle 560 ton kaldırma kapasiteli travellift (tekneleri suda kaldırma vinci) ve 2 bin ton kaldırma kapasiteli shiplift (gemi asansörü) yatırımları ile lüks yat konusunda Uzak Asya, Afrika ve Arap yatırımcılarının da ilgisini çekmeye başladı.

ASBAŞ, yılı 830 milyon dolarlık ticaret hacmi ile kapatacak

Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses, AA muhabirine, bölgedeki ticaret hacminin yılın 10 aylık döneminde 677 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

Salgının olumsuz etkisine rağmen bölgedeki hareketliliğin bu dönemde de devam ettiğini vurgulayan Gürses, "2020'yi geçen yıla göre yüzde 6 artışla yaklaşık 830 milyon dolarlık ticaret hacmiyle kapatmayı planlıyoruz." dedi.

36 ultra lüks yattan 100 milyon dolar döviz girdisi

Antalya Serbest Bölgesi'nin süper lüks yat üretiminde "Antalya markasını" oluşturduğunu anlatan Gürses, bölgeden dünyanın her noktasına lüks yat satışı gerçekleştirildiğini kaydetti.

Gürses, "Yılın 10 aylık döneminde 88,5 milyon dolarlık lüks yat ihracatı yapıldı. 2020 sonu itibarıyla toplam 36 ultra lüks yat ihracatından 100 milyon dolar döviz girdisi sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki firmaların salgın sürecini iyi yönettiğine işaret eden Gürses, istihdamın salgına rağmen arttığını bildirdi.

"Yatırımlar, bölgeye olan ilgiyi artırdı"

ASBAŞ olarak salgın sürecinde yatırımların hızını kesmediklerini, programa alınan yatırımların hayata geçirilmesi için yoğun şekilde çalıştıklarını vurgulayan Gürses, yat sektörü için çok önemli sorun olan rıhtım düzenlemesi ve büyük boy teknelerin denize indirilmesi amacıyla 110 milyon liralık yatırıma başladıklarını söyledi.

Çalışmaların planlandığı gibi devam ettiğine değinen Gürses, yatırımların tamamlanmasıyla bakım ve onarım için daha fazla yatın bölgeye geleceğini kaydetti.

Yatırım faaliyetleriyle bölgeye yabancı yatırımcıların ilgisinin de arttığına dikkati çeken Gürses, "Rıhtım yatırımlarına başlamamızla bölgemiz, Uzak Asya, Afrika ve Arap yatırımcıların ilgisini çekmeye başladı. Özellikle Malezya, Moritanya ve Katar gibi ülkelerden yatırımcıların girişimleri bulunuyor. Yabancı yatırımcılar, bölgemizde yat üretimi ve yat bakım onarımı fırsatlarını değerlendirmek istiyor." diye konuştu.