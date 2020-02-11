Antalya'dan 18 yüzücü milli takımda - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalya'dan 18 yüzücü milli takımda - Son Dakika Spor

Antalya'dan 18 yüzücü milli takımda

6 saat önce

Kış Kupası Türkiye Açıksu Milli Takım Aday Kadro Belirleme Yarışları'na katılan Antalyaspor yüzme takımından 18 sporcusu barajı geçerek milli takım aday kadrosuna girmeye hak kazandı.

Antalya'dan 18 yüzücü milli takımda, System.String[]

Kış Kupası Türkiye Açıksu Milli Takım Aday Kadro Belirleme Yarışları'na katılan Antalyaspor yüzme takımından 18 sporcusu barajı geçerek milli takım aday kadrosuna girmeye hak kazandı.


Kocaeli'nde gerçekleştirilen şampiyonaya 36 kulüpte 313 sporcu katıldı. Müsabakaların sonunda en çok puanı toplayan yüzücüler kadınlarda ve erkeklerde şampiyonluk kupalarını Antalya'ya getirmeyi başardı. Müsabakada 4x400 metre karma bayrak yarışında Antalyasporlu yüzücüler altın madalyanın sahibi olurken, 2 bin metre yarışlarında kadınlar ve erkeklerde altın madalya yine Antalyasporlu yüzücülerin oldu. Müsabakaların sonunda barajı geçerek milli takıma davet edilme hakkı kazanan sporcular şu şekilde:


"Emir Batur Albayrak, Emre Sarp Zeytinoğlu, Ahmet Ege Güldağ, Atakan Ercan, Ege Özgür, Çınar Yılmaz, Poyraz Şan Aşkın, Egemert Öztürk, Boran Atasoy, Onur Onursal, Ecenur Ceylan, Büşra Çartay, Sevim Eylül Süpürgeci, Naz Albayrak, İpek Derin Eğin, Ela Ulucan, Talya Erdoğan ve Elvin Layra Gürdal." - ANTALYA

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hertha Berlin, Altay Bayındır'ı gözüne kestirdi
Diaby'nin menajeri Erk Toros: Diaby değil takım kötü Nihat Özdemir: VAR sayesinde 7-8 takım şampiyonluk yarışında İttifak Holding Konyaspor, Bülent Korkmaz ile anlaşma sağladı

Son Dakika Haberleri
17:41 Kadir Şeker'in hayatını kurtardığı kadının ifadesi herkesi şoke etti!
16:14 Şarkıcı Yıldırım Yıldızdoğan'ın klibinde duygulandıran şehit Aybüke öğretmen detayı
15:59 Özlem Yıldız, Demet Akalın'ın fotoğrafına Photoshop yapmak isterken kolunu yamulttu
15:41 Pınar Altuğ tartışma yaratan taytı hakkında ilk kez konuştu
14:27 31 Mart'ta oy kullanmaya giderken giydiği taytı eleştirilen Pınar Altuğ, kendisini savundu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 18:09:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'dan 18 yüzücü milli takımda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]