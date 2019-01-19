Antalya'dan 42 ülkeye "yerli led" ihracatı
36 dakika önce
Türk mühendisliği ve tasarımıyla Antalya'da üretilen akıllı ve yerli led aydınlatmalar Rusya'dan Fransa'ya, Hollanda'dan Dubai'ye kadar 42 ülkeye ihraç ediliyor.
Türk mühendisliği ve tasarımıyla Antalya
'da üretilen akıllı ve yerli led aydınlatmalar Rusya
'dan Fransa
'ya, Hollanda
'dan Dubai
'ye kadar 42 ülkeye ihraç ediliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 02:15
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