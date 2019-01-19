Son Dakika Haberleri: Antalya'dan 42 ülkeye "yerli led" ihracatı

Antalya'dan 42 ülkeye "yerli led" ihracatı

36 dakika önce

Türk mühendisliği ve tasarımıyla Antalya'da üretilen akıllı ve yerli led aydınlatmalar Rusya'dan Fransa'ya, Hollanda'dan Dubai'ye kadar 42 ülkeye ihraç ediliyor.

Antalya'dan 42 ülkeye
Türk mühendisliği ve tasarımıyla Antalya'da üretilen akıllı ve yerli led aydınlatmalar Rusya'dan Fransa'ya, Hollanda'dan Dubai'ye kadar 42 ülkeye ihraç ediliyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 02:15 

Dubai, Fransa, Hollanda, Antalya, Ekonomi
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