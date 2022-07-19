Antalya'dan bayram tatilinde havadan ve karadan denetimler yapıldı - Son Dakika
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Antalya'dan bayram tatilinde havadan ve karadan denetimler yapıldı

19.07.2022 16:53
Antalya'dan bayram tatilinde havadan ve karadan denetimler yapıldı

Antalya'da Kurban Bayramı tatili döneminde havadan ve karadan yoğun trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Antalya'da Kurban Bayramı tatili döneminde havadan ve karadan yoğun trafik denetimleri gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, kara yollarında trafik güvenliğini sağlamak amacıyla "Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri" kapsamında emniyet kemeri, radar, alkol, ışık ve hatalı sollama gibi trafik denetimleri yapıldı.

Havadan ve karadan gerçekleştirilen denetimlerde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere ceza kesildi. Helikopter ve dronlarla da hava destekli emniyet kemeri, radar, kırmızı ışık, hatalı sollama gibi konularda denetim yapıldı.

Havadan yapılan denetimlerde 782 sürücüye trafik idari para cezası uygulandı.

Yaşam Tüneli Eğitim Çadırında 210 araç sürücüsü ile 1219 yolcuya eğitim verildi.

Kurban Bayramı tatilinde şehirlerarası otobüs denetiminde 22 araç denetlenerek 14 sürücüye idari para cezası kesildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'dan bayram tatilinde havadan ve karadan denetimler yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'dan bayram tatilinde havadan ve karadan denetimler yapıldı - Son Dakika
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