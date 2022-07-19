Havadan ve karadan gerçekleştirilen denetimlerde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere ceza kesildi. Helikopter ve dronlarla da hava destekli emniyet kemeri, radar, kırmızı ışık, hatalı sollama gibi konularda denetim yapıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'dan bayram tatilinde havadan ve karadan denetimler yapıldı - Son Dakika

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