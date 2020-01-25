Antalya'dan depremin yaşandığı Elazığ'a gıda ve battaniye desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'dan depremin yaşandığı Elazığ'a gıda ve battaniye desteği - Son Dakika

Antalya'dan depremin yaşandığı Elazığ'a gıda ve battaniye desteği

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesince, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından bölgeye, yardım malzemesi gönderildi.

Antalya'dan depremin yaşandığı Elazığ'a gıda ve battaniye desteği, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesince, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından bölgeye, yardım malzemesi gönderildi.

Yaş Sebze ve Meyve Hali'ndeki aşevi önünde bir tıra yüklenen gıda ile bin battaniyeden oluşan yardım malzemeleri depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Ayrıca 3 sosyal hizmetler uzmanı ile 21 kişiden oluşan arama kurtarma ekibi de bölgeye yönlendirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanı Güven Ulutekin, bölgeye mobil aşevi gönderdiklerini, ihtiyaç listesine göre yardımlara devam edeceklerini bildirdi.

Antalya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ'da çöken Mavi Göl Apartmanıyla ilgili kahreden Van depremi detayı
Depremin şiddetini gözler önüne seren görüntüler! Asfalt yollarda derin ve uzun çatlaklar oluştu Cedi Osman'ın Elazığ depremi paylaşımı tepki çekti Azize Çelik 17 saat sonra böyle kurtarıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 20:56:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'dan depremin yaşandığı Elazığ'a gıda ve battaniye desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]