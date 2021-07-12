Üye Girişi
Antalya'da haziran ayında yabancılara 906 konut satıldı - Son Dakika

Antalya'da haziran ayında yabancılara 906 konut satıldı

12.07.2021 17:03
Antalya'da haziran ayında yabancılara 906 konut satıldı, System.String[]

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziran ayında Antalya'da yabancılara 906 konut satıldığını bildirdi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziran ayında Antalya'da yabancılara 906 konut satıldığını bildirdi.

Çetin, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarından normalleşme sürecine geçilmesinin, konut satışlarını olumlu etkilediğini belirtti.

Haziran ayında Antalya'nın konut satışında önceki yıllara döndüğünü dile getiren Çetin, TÜİK verilerine göre, kentte konut satışında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 azalış, bir önceki aya göre ise yüzde 155 artış görüldüğünü aktardı.

Antalya'da, geçen ay yabancılara 906 konut satıldığına dikkati çeken Çetin, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin doğal cazibesini, ulusal para birimimize güven ve değer kazandıracak doğru adımlarla desteklediğimizde, doğru şehircilikle ve marka projelerle dünyaya açıldığımızda, ülke olarak yabancıların konut yatırımlarından çok daha fazla pay alacağımız ve döviz girdisi elde edeceğimiz açıktır. Bununla birlikte konut yatırımlarında gerçekleşen yabancı ilgisinin önümüzdeki süreçte istihdam ve katma değer yaratan yatırımlarla da devam etmesini diliyoruz."

Antalya'da haziran ayında yabancılara 906 konut satıldı
Antalya'da haziran ayında yabancılara 906 konut satıldı
Antalya'da haziran ayında yabancılara 906 konut satıldı
Antalya'da haziran ayında yabancılara 906 konut satıldı

Türkiye, Haziran, Antalya, konut, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Antalya'da haziran ayında yabancılara 906 konut satıldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Irak'ta koronavirüs hastanesinde yangın: 20'den fazla ölü var 23:07 Irak'ta koronavirüs hastanesinde yangın: 20'den fazla ölü var Bakan Çavuşoğlu, Galatasaray'a uygulanan ayrımcılıkla ilgili Yunan Bakan Dendias'la görüştü 22:38 Bakan Çavuşoğlu, Galatasaray'a uygulanan ayrımcılıkla ilgili Yunan Bakan Dendias'la görüştü Köpek balığı dehşeti! Tuvaletini yapmak isteyen adamın kolunu ve cinsel organını kopardı 22:10 Köpek balığı dehşeti! Tuvaletini yapmak isteyen adamın kolunu ve cinsel organını kopardı
Adriana Lima'nın eski sevgilisi Metin Hara, Hilal Altınbilek'le sarmaş dolaş yakalandı 22:00 Adriana Lima'nın eski sevgilisi Metin Hara, Hilal Altınbilek'le sarmaş dolaş yakalandı Yıllar güzelliğinden hiçbir şey almıyor! 57'lik Hülya Avşar çiçekli bikinisiyle yıktı geçti 21:22 Yıllar güzelliğinden hiçbir şey almıyor! 57'lik Hülya Avşar çiçekli bikinisiyle yıktı geçti İş yerine asılı Türk bayrağını koparıp çöpe atan kadın kameralara yakalandı 20:40 İş yerine asılı Türk bayrağını koparıp çöpe atan kadın kameralara yakalandı
Yunan yetkililerin tavrı Fatih Terim'i çıldırttı! Galatasaray, Olympiakos maçını oynamadan ülkeye geri dönüyor 19:43 Yunan yetkililerin tavrı Fatih Terim'i çıldırttı! Galatasaray, Olympiakos maçını oynamadan ülkeye geri dönüyor Kullanımı durdurulan Çin aşısının serisiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama: Sadece 2 günlük tarih farkı var 18:58 Kullanımı durdurulan Çin aşısının serisiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama: Sadece 2 günlük tarih farkı var

Son Dakika Haberleri
18:49 Meteoroloji uyardı! Termometreler 40 dereceyi görecek
18:41 İttifaklarda dengeler değişiyor! Ali Babacan'ın adaylık açıklaması akılları karıştırdı
18:34 Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş'tan son dönemin gözdesi Boupendza'ya yeşil ışık!
18:01 Merakla beklenen Kabine Toplantısı başladı! Herkesin gözü kulağı alınacak o kararda
17:54 Koltuk fotoğrafından ders almadılar! Garipoğlu ailesinden skandal üstüne skandal
17:47 Eski futbolcu Yalçın Ayhan'dan çarpıcı açıklamalar! "Bana yaptığınızı Mehmet Topal'a yapmayın"
17:43 Korkunç kaza! Çim biçen kadın, inişe geçen uçağın çarpmasıyla feci şekilde can verdi
17:32 Dünyanın gözü kulağı bu uçuştaydı! Uçuş öncesi Elon Musk'un sürpriz ziyaretinin detayları ortaya çıktı
17:22 Emekliye çifte bayram! Zamlı maaş ve ikramiye yarın hesaplara yatırılacak
16:54 EURO 2020 hüsranla bitti! Kazandığımız para masrafları karşılamaya bile yetmedi
Transparan kıyafeti olay yaratan Gülşen'e meslektaşı Gülben Ergen'den destek: Yürü be Gülşen Transparan kıyafeti olay yaratan Gülşen'e meslektaşı Gülben Ergen'den destek: Yürü be Gülşen         
23:23
Fenerbahçe, Altay Bayındır için Ajax'tan 20 milyon euro talep edecek Fenerbahçe, Altay Bayındır için Ajax'tan 20 milyon euro talep edecek         
22:41
Bursa'da rehine krizi! Kız kardeşlerini rehin aldı, polise ateş açtı Bursa'da rehine krizi! Kız kardeşlerini rehin aldı, polise ateş açtı         
22:32
Serap Paköz'ün heyecanlı bekleyişi! Fransız askısı yaptırmasından sonra ilk kez görüntülendi Serap Paköz'ün heyecanlı bekleyişi! Fransız askısı yaptırmasından sonra ilk kez görüntülendi         
22:07
Türkiye tek yürek oldu! Yunanistan'ın Galatasaray'a uyguladığı ayrımcılığa tepki yağıyor Türkiye tek yürek oldu! Yunanistan'ın Galatasaray'a uyguladığı ayrımcılığa tepki yağıyor         
21:32
3 gün zorlama hapis yatan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya küfürler yağdırdı: Beni hamile bırakırken iyiydi 3 gün zorlama hapis yatan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya küfürler yağdırdı: Beni hamile bırakırken iyiydi         
20:58
Gözü dönen saldırgan, sünnet düğünündekilere silahla ateş açtı: 2 ölü, 8 yaralı Gözü dönen saldırgan, sünnet düğünündekilere silahla ateş açtı: 2 ölü, 8 yaralı         
20:18
Son Dakika: Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu Son Dakika: Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu         
19:11
Heidi Klum'dan ağızları açık bırakacak cinsten yatak odası itirafı: Son derece çılgın bir yapım var Heidi Klum'dan ağızları açık bırakacak cinsten yatak odası itirafı: Son derece çılgın bir yapım var         
18:07
16 yaşındaki Aysel'i hayattan koparan kazada korkunç gerçek: Sürücü, kaza anında canlı yayın yapıyordu 16 yaşındaki Aysel'i hayattan koparan kazada korkunç gerçek: Sürücü, kaza anında canlı yayın yapıyordu         
17:52
Emekliye çifte bayram! Zamlı maaş ve ikramiye yarın hesaplara yatırılacak Emekliye çifte bayram! Zamlı maaş ve ikramiye yarın hesaplara yatırılacak         
17:23
Fenerbahçe çıldırdı! Geleceğin en iyi futbolcuları arasında gösterilen Sima'ya teklif Fenerbahçe çıldırdı! Geleceğin en iyi futbolcuları arasında gösterilen Sima'ya teklif         
17:09
Metropoll Araştırması'nın erken seçim anketinden çıkan sonuç şaşkınlık yarattı, MHP en çok oy kaybeden parti oldu Metropoll Araştırması'nın erken seçim anketinden çıkan sonuç şaşkınlık yarattı, MHP en çok oy kaybeden parti oldu         
14:55
SAS Holding önünde eylem! Yüksek kar vaadiyle büyük paralar yatırıp mağdur oldular SAS Holding önünde eylem! Yüksek kar vaadiyle büyük paralar yatırıp mağdur oldular         
13:38
Çorumlu çiftçi tarlasını sürerken aslan ve kartal figürlü objeler buldu, ekipler dönemini araştıracak Çorumlu çiftçi tarlasını sürerken aslan ve kartal figürlü objeler buldu, ekipler dönemini araştıracak         
13:23
ABD'de kaçırılan Yasemin'den kötü haber geldi! Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu ABD'de kaçırılan Yasemin'den kötü haber geldi! Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu         
13:13
Sedat Peker suç örgütüne operasyon yapıldı! Restoran zincirini yağmalayan 15 örgüt üyesi yakalandı Sedat Peker suç örgütüne operasyon yapıldı! Restoran zincirini yağmalayan 15 örgüt üyesi yakalandı         
11:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2021 23:40:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da haziran ayında yabancılara 906 konut satıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement