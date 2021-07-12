Antalya'da haziran ayında yabancılara 906 konut satıldı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziran ayında Antalya'da yabancılara 906 konut satıldığını bildirdi.

Çetin, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarından normalleşme sürecine geçilmesinin, konut satışlarını olumlu etkilediğini belirtti.

Haziran ayında Antalya'nın konut satışında önceki yıllara döndüğünü dile getiren Çetin, TÜİK verilerine göre, kentte konut satışında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 azalış, bir önceki aya göre ise yüzde 155 artış görüldüğünü aktardı.

Antalya'da, geçen ay yabancılara 906 konut satıldığına dikkati çeken Çetin, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin doğal cazibesini, ulusal para birimimize güven ve değer kazandıracak doğru adımlarla desteklediğimizde, doğru şehircilikle ve marka projelerle dünyaya açıldığımızda, ülke olarak yabancıların konut yatırımlarından çok daha fazla pay alacağımız ve döviz girdisi elde edeceğimiz açıktır. Bununla birlikte konut yatırımlarında gerçekleşen yabancı ilgisinin önümüzdeki süreçte istihdam ve katma değer yaratan yatırımlarla da devam etmesini diliyoruz."