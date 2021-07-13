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Antalya'dan en çok Iraklılar en az Almanlar konut aldı - Son Dakika

Antalya'dan en çok Iraklılar en az Almanlar konut aldı

13.07.2021 00:57
Antalya'dan en çok Iraklılar en az Almanlar konut aldı, System.String[]

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, açıklanan verilerin Haziran ayında ülke genelinde konut satışının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,1 azalarak 134 bin 731 olduğunu gösterdiğini belirterek bir önceki aya göre ise yüzde 128 artış gerçekleştiğini söyledi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, açıklanan verilerin Haziran ayında ülke genelinde konut satışının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,1 azalarak 134 bin 731 olduğunu gösterdiğini belirterek bir önceki aya göre ise yüzde 128 artış gerçekleştiğini söyledi. Çetin, Antalya'da ise konut satışı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 azalış, bir önceki aya göre ise yüzde 155 artış göstererek 5773 olduğunu hatırlattı.

Vatandaş, kredi ile konut alma fikrinden uzaklaşıyor

Başkan çetin, Türkiye İstatistik Kurumu(TUİK) tarafından açıklanan Haziran Ayı Konut Satış istatistiklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Pandemi sürecindeki açılmaların konut satışına olumlu yönde etki yaptığını ve konut satışının bir önceki yıla göre düşüş kaydetse de da önceki yıllardaki Haziran ortalamasına döndüğünü söyleyen Çetin, faiz oranlarındaki yüksek düzeyin ve pandemi kaynaklı belirsizliğin etkisi ile ipotekli konut satışında ise keskin bir azalış gördüğünü kaydetti. Haziran ayında gerçekleştirilen ipotekli satışların toplam içerisindeki payı geçen yıla göre ülke genelinde yüzde 53'den yüzde 21'e, Antalya'da ise yüzde 45'den yüzde 17'ye düştüğü bilgisini paylaşan Çetin, bu verilerin yüksek faiz oranlarının etkisi ile vatandaşın krediyle konut alma fikrinden uzaklaştığını gösterdiğini belirtti.

Yabancıya Konut Satışında hem Türkiye'de hem Antalya'da Haziran ayı rekoru

Haziran ayında yabancıya konut satışında ise müthiş bir yükseliş kaydedildiğini, Türkiye genelinde yabancıya 4 bin 748, Antalya'da ise 906 konut satışı gerçekleştirilerek hem ülke hem de il bazında Haziran ayı rekoru kırıldığını söyleyen ATSO Başkanı Çetin, bugüne kadar Haziran ayında kaydedilen en yüksek değerlerin 2019 yılında ülke genelinde 2 bin 689, Antalya'da ise 668 olduğunu hatırlattı.

Haziran ayı için Türkiye genelinde yabancıya konut satışına ülke uyruklarına göre bakıldığında ilk sırayı 774 ile Irak'ın aldığını bunu 683 ile İran, 300 ile Rusya, 250 ile Afganistan, 192 ile Almanya'nın izlediğini söyleyen Çetin şöyle devam etti: " Pandemi sonrası açılma, yabancıya konut satışında da bir canlanmayı beraberinde getirmiştir. Bu canlanmanın etkisi, yabancıya konut satışında İstanbul'un ardından ikinci sırada bulunan Antalya'da da hissedilmiştir. Açıklanan satış rakamlarının gerçekleşmesinde jeopolitik gelişmelerin ve konut yatırımı karşılığı yabancılara vatandaşlık hakkı tanınmasının yanı sıra TL deki değer kaybının etkisinin çok fazla olduğunu söyleyebiliyoruz.

Türkiye'nin doğal cazibesini ulusal para birimimize güven ve değer kazandıracak doğru adımlarla desteklediğimizde, doğru şehircilikle ve marka projelerle dünyaya açıldığımızda ülke olarak yabancıların konut yatırımlarından çok daha fazla pay alacağımız ve döviz girdisi elde edeceğimiz açıktır. Bununla birlikte konut yatırımlarında gerçekleşen yabancı ilgisinin önümüzdeki süreçte istihdam ve katma değer oluşturan yatırımlarla da devam etmesini diliyoruz." - ANTALYA

Türkiye, Haziran, Antalya, konut, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Antalya'dan en çok Iraklılar en az Almanlar konut aldı - Son Dakika Ekonomi


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