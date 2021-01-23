Antalya'dan götürülen tarihi eserlerin iadesi için mücadele sürüyor - Son Dakika

Antalya'dan götürülen tarihi eserlerin iadesi için mücadele sürüyor

23.01.2021 11:13
Antalya'dan götürülen tarihi eserlerin iadesi için mücadele sürüyor, System.String[]

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Antalya'daki antik kentlerden kaçırılan ve dünyanın önemli müzelerinde sergilenen eserlerin ait olduğu topraklara getirilmesi için yürütülen mücadele devam ediyor.

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Antalya'daki antik kentlerden kaçırılan ve dünyanın önemli müzelerinde sergilenen eserlerin ait olduğu topraklara getirilmesi için yürütülen mücadele devam ediyor.

Antalya bölgesindeki antik kentlerdeki asırlar öncesine ışık tutan heykel, anıt ve lahit gibi tarihi eserlerin bazıları 19. yüzyıl öncesinde değişik yollarla yurt dışına çıkartıldı.

Dünyanın önde gelen müzelerinde sergilenen bu Anadolu kültür varlıklarının ana vatanına dönmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığının verdiği mücadeleye, Antalya'daki sivil toplum kuruluşları da kamuoyu oluşturarak destek vermeye çalışıyor.

Düzenlediği "Eserler Evinde Güzel" kampanyasıyla bölgeden kaçırılan 8 önemli eserin iadesini amaçlayan Antalya Tanıtım Vakfı, girişimlerini sürdürüyor.

"18 bin civarında imza toplandı"

Vakfın başkanı Yeliz Gül Ege, AA muhabirine, "change.org" üzerinden başlattıkları imza kampanyasının süreli bir kampanya olmadığını söyledi.

Antalya'dan kaçırılan eserlerin iadesi için düzenledikleri kampanyada toplanacak imzaların UNESCO'ya başvurularında ciddi anlamda destek olacağını belirten Ege, "Şu anda 18 bin civarında imza toplandı. Çok büyük hedeflerle yola çıktık. Kültür ve Turizm Bakanlığının yürüttüğü çalışmalar diplomatik ve prosedürlere uygun şekilde gizli gerçekleştiriliyor. Yaptığımız kampanya, Bakanlığımızın ve diğer benzer çalışmalara sivil toplum örgütü ve sivil inisiyatifin katkısı bakımından çok değerli. " diye konuştu.

Ege, özellikle bu gibi konularda sosyal medyada yürütülen kampanyaların kamuoyu oluşturma adına etkili olduğunu dile getirdi.

"Sonuca değil, yaydığı etkiye odaklı güzel kampanya yürütüyoruz"

Kültür varlıkları konusunda hassas olan insanların kampanyada ön planda olabileceğini düşündüklerini anlatan Ege, şöyle konuştu:

"İnsanlara, 'Bunlar benim ülkemden kaçırılmış' dedirtebilirsek, bahçesinde bulduğu bir taşı definecilere değil de ilgili kurumları arayarak bildirmesini sağlayabilirsek kampanya yerini bulmuş olacak. Sadece sonuca değil, yaydığı etkiye odaklı güzel bir kampanya yürütüyoruz. Antalya'dan götürülmüş eserlerimizi geri istiyoruz. İnşallah bununla ilgili yakın zamanda farklı müjdeler alacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileriyle iletişim halindeyiz. Bakanlık kampanyayı yakından takip ediyor ve destekliyor."

Kampanyada iadesi istenen 8 eser

"Eserler Evinde Güzel" kampanyasıyla Ksanthos Antik Kenti'nden götürülen "Nereidler Anıtı", "Harpy Anıtı", "Payava Lahdi", "Ksanthos F, G, H Anıtı", Trysa (Gölbaşı) Antik Kenti'nden alınan "Trysa Heroonu", Myra Antik Kenti'nden götürülen "Myra Kaya Mezarları'ndan (resimli mezar) bir çocuk kabartması", Perge Antik Kenti'nden alınan "Thyke Heykeli" ve Demre Sion Kilisesi'nden çıkarılan "Sion Definesi ya da Korydalla Hazinesi" tarihi eserlerinin ait olduğu topraklara getirilmesi isteniyor.

Antalya, Heykel, Turizm, Ege, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Antalya'dan götürülen tarihi eserlerin iadesi için mücadele sürüyor - Son Dakika


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