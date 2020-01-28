Antalya'dan İdlib'e 4 tır insani yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika

Antalya'da toplanan 4 tır insanı yardım malzemesi, Suriye'nin İdlib kentine gönderildi.

Hayırseverlerin bağışlarıyla toplanan insani yardım malzemelerinin yer aldığı tırlar, yapılan duanın ardından, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi yanındaki araç park alanından yardımların dağıtılacağı İdlib bölgesine yola çıkmak üzere uğurlandı.

Antalya İHH Başkanı Mehmet Yıldırım, ocak ayı başından iki tır yardım malzemesi gönderildiğini, bugün yola çıkanlarla birlikte Antalya'dan 6 tır malzemenin İdlib'e gönderilmiş olacağını belirtti.

Tırlarda giyecek, battaniye, halı, un, kömür, ayakkabı, yatak, yorgan gibi çok sayıda yardım malzemesinin yer aldığını ifade eden Yıldırım, "Bu 4 tırın içerisinde 350 bin liraya yaklaşan bir yardım var. Nasip olursa bu tırlar yarın Reyhanlı'da, yarından sonra da İdlib'te olacak." dedi.

Antalya İHH'den 24 kişinin de yardımların dağıtılması için bölgede görev alacağını bildiren Yıldırım, yardım faaliyetlerinin süreceğini ve yardımda bulunmak isteyen hayırseverlerin sosyal medya hesapları üzerinden yardım faaliyetleri hakkında yapılan bilgilendirmeleri takip edebileceğini söyledi.