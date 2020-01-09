Antalya'dan İdlib'e bir tur un gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'dan İdlib'e bir tur un gönderildi - Son Dakika

Antalya'dan İdlib'e bir tur un gönderildi

6 saat önce

Antalya İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (İHH) Şubesi, İdlib'e ulaştırılmak üzere bir tır un gönderdi.

Antalya'dan İdlib'e bir tur un gönderildi, System.String[]

Antalya İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (İHH) Şubesi, İdlib'e ulaştırılmak üzere bir tır un gönderdi.

Kepez ilçesindeki Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle 520 çuvalın yüklendiği tır, dualarla Suriye bölgesine uğurlandı.

Dernek Başkanı Mehmet Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, İdlib'in Türkiye sınırında yer alması ve sınır hatlarının kısmen daha güvenli olması nedeniyle Suriye'den en fazla göç alan il olduğunu belirtti.

Ülke genelindeki saldırılar nedeniyle bölgenin zorunlu göçler sonucu 4 milyonu aşkın sivilin sığınağı haline geldiğini aktaran Yıldırım, "Antalya İHH olarak Suriye bölgesine yardım tırları gönderiyoruz. Bugün 192'nci tırımızı uğurladık. Yine 520 çuval un taşıyan 193'üncü tırımızı da yarın göndereceğiz. 30 Ocak'ta ise bin 80 paket gıda, battaniye, halı, çadır ve giyim malzemelerinin bulunduğu iki tırı daha göndereceğiz." diye konuştu.

Yıldırım, şubat ayının başında 25 kişilik ekiple İdlib bölgesine gideceklerini, yardımları dağıtacaklarını aktardı.

Antalya, İdlib, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Güzellik uğruna 4 ayda 4 kez dolgu yaptıran kadın, alt dudağını kaybetti
Sahilde kadınlara cinsel organını gösteren adam gözaltına alındı Emre Belözoğlu'nun idmanda takım arkadaşlarına taktik vermesi dikkat çekti Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor

Son Dakika Haberleri
20:43 Galatasaray, Sekidika için imza töreni düzenledi - Son Dakika
20:41 Markette silahlı gasp yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
20:41 İzmir'de zincirleme kaza: 1'i ağır 6 yaralı - Son Dakika
20:40 Hafter milislerinin Sirte kentindeki saldırısında iki sağlık görevlisi öldü - Son Dakika
20:38 Katledilen orman alanına, limon ağaçları dikilmiş - Son Dakika
19:52 Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor - Son Dakika
19:05 Tunceli'de ilçeyi sokağa döken olayda iğrenç detaylar! Sonradan tutuklanan 2 kişinin de cinsel istismar mağduru oldukları ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 20:46:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'dan İdlib'e bir tur un gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]