Antalya'dan ilginç 'kırmızı' kod görüntüleri...Fırtınada dev dalgaların arasına daldılar - Son Dakika

Antalya'dan ilginç 'kırmızı' kod görüntüleri...Fırtınada dev dalgaların arasına daldılar

Dev dalgaları çekmek isterken sırılsıklam oldu

Kahverengiye bürünmüş denizdeki dev dalgaları çekmek isteyen başka bir vatandaş, dalganın azizliğine uğradı

ANTALYA - Kırmızı kod verilen Antalya'da çılgınlık peşinde olan bazı vatandaşlar dev dalgalara aldırış etmeyip kıyafetleriyle denize girmeye çalıştı. Farklı bir görüntüde ise sahildeki dalgaları cep telefonuyla görüntülemek isteyen bir vatandaş, dalgaların azizliğine uğradı.

Meteorolojinin 'kırmızı' kodla uyardığı Antalya'da sağanak yağış devam ederken, rüzgar da şiddetini akşam saatlerine doğru arttırdı. Şiddetli rüzgardan dolayı Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluşurken, bazı vatandaşlar bu duruma aldırış etmeyip kıyafetleriyle denize girmeye çalıştı. Eğlence çılgını iki vatandaş, dalgaların çarpmasıyla birlikte sırılsıklam oldu.

Dalganın çarpmasıyla neye uğradığını şaşırdı

Farklı bir görüntüde ise kahverengiye dönmüş sahildeki dalgaları görüntülemek isteyen bir vatandaş dalgaların azizliğine uğradı. Cep telefonuyla kayda giren vatandaş, bir anda kıyıya çarpıp caddeye ulaşan dalgaların kendisine çarpmasıyla neye uğradığını şaşırdı.