Antalya'dan İngiltere ve Ukrayna'ya nar ihracatı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'dan İngiltere ve Ukrayna'ya nar ihracatı - Son Dakika

Antalya'dan İngiltere ve Ukrayna'ya nar ihracatı

6 saat önce

Korkuteli ilçesinde sezon sonunda soğuk hava deposunda bekletilen narlar, İngiltere ve Ukrayna'ya ihraç ediliyor.

Antalya'dan İngiltere ve Ukrayna'ya nar ihracatı, System.String[]

Korkuteli ilçesinde sezon sonunda soğuk hava deposunda bekletilen narlar, İngiltere ve Ukrayna'ya ihraç ediliyor.


Son yıllarda ekim alanları artan nar, tüccarlar tarafından Avrupa'ya ihraç ediliyor. Korkuteli ilçesinde sezon sonunda soğuk hava deposunda bekletilen narlar, ihracatın açılmasıyla birlikte buzhane içinde işlenerek yurt dışına ihracat edilmeye başlandı. Korkuteli'ne nar ihracatı için gelen tüccarlar, Türkiye'de özellikle Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Ege bölgelerinde yoğun olarak üretimi yapılan narın, Antalya ekonomisinde de önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Nar tüccarları, "Antalya'da da özellikle Döşemaltı, Çığlık, Aksu, Serik, Manavgat, Finike, Kumluca ve Fethiye ilçelerinde nar yetiştiriciliği yapılıyor. Biz hasat sonrası narları dalında toplayarak soğuk hava tesisine koyuyoruz. Sezonun açılmasıyla birlikte narları işleyerek Avrupa ve Rusya'ya gönderiyoruz. Bu yıl soğuk hava deposunda nar ihracatına erken başladık" ifadelerini kullandı.


Özellikle üreticilerinin bilinçsiz olduğunu dile getiren tüccarlar, "Bu üreticilerin arkasında kimse yok. Bilinçli olsalar çak farklı üretim olur. Üreticilerimiz bilinçli olsalar kaliteli ürünler yetiştirirler ve daha iyi para kazanırlar. İhracatta sistem bozukluğu var. Tam teşekküllü yapılan üretimde ve ihracatta üretim değeri artar" dedi.


350-400 ton nar işleniyor


Nar tüccarı Mustafa Ozan, Fethiye'de yetişen narların Korkuteli'nde soğuk hava deposunda işlenerek İngiltere ve Ukrayna'ya gönderildiğini belirterek, "Aylık olarak 350-400 ton nar işleyerek özellikle İngiltere'ye nar gönderiyoruz. Antalya'nın ve Fethiye'nin narı İngiltere ve Ukrayna sofrasında yer alıyor" dedi.


Soğuk hava deposu sahibi Ogün Taş ise, "Dünya narı 'Türk narı' diye tanıyor. Türkiye meyveciliğinde ve dış ticaretinde de önemli yeri olan nar, çeşitli iklim ve toprak koşullarında yetişebilen, bakımı kolay, iç ve dış pazarlarda iyi fiyat bulabiliyor. Şu an soğuk hava depolarından haftalık olarak 3 tır yaklaşık 60 ton narı başta Rusya, Ukrayna, Romanya ve İngiltere'ye gönderiyoruz. Narın yüzde 75'i Avrupa'ya ihraç edilirken, yüzde 25'ini Rusya piyasasında değerlendiriyoruz. Hedefimiz nar üretim alanlarını daha da genişleterek ihracat ve üretim rakamlarını artırmak" şeklinde konuştu. - ANTALYA

İngiltere, Korkuteli, Antalya, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 11:45 Kaynak: İHA
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