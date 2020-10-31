Antalya'dan İzmir'e arama kurtarma ekibi - Son Dakika

İzmir Seferhisar merkezli 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından 17 kişilik arama kurtarma ekibi bölgeye gönderildi.

5 araçla yola çıkan ekip, sismik dinleme ve kurtarma ekipmanı, tüm arama kurtarma ekipmanları, yeraltı izleme kamerası gibi ekipmanlarla kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere Antalya'dan hareket etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa, "İzmir'de yaşanan üzücü depremin ardından genel sekreterimizle yaptığımız görüşmeler üzerine ekiplerimizi İzmir'e arama kurtarma faaliyetlerine yardımcı olmak için gönderme talimatı aldık. 5 araç 17 personelimizi hızlıca hazırladık, araçlarımızda her türlü çadır arama kurtarma malzemeleri mevcut. " dedi. - ANTALYA