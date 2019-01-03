Antalya'dan Kısa Kısa

Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı, kente 27 kavşak projesi kazandırdıklarını, bu kavşakların yılda 675 milyon lira tasarruf sağladığını bildirdi.
Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Türel, Muratpaşa
ilçesi Ermenek
Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Ermeneklilerin sorun, görüş ve önerilerini dinleyen Türel, hizmetlerini ve projelerini anlattı.
Antalya'nın bugün geldiği noktanın kıymetini bilmek için geçmişi hatırlamak gerektiğini belirten Türel, şunları kaydetti:
"Görevde olmadığımız 2009-2014 dönemine baktığımızda Antalya'da adeta hizmet adına çivi çakılmadı, yaprak kıpırdamadı. Şöyle bizim ilk dönemimize baktığımızda 2004-2009 arasında şehir girişleri ottan çöpten geçilmezdi, mezbelelik bir görüntü vardı. Biz o dönemde havaalanından inip Antalya'ya gelen misafirlerimize nasıl önemli bir şehre geldiklerini hissettirecek bir giriş yaptık. Şimdi unutuldu bile. 11 kavşakla birlikte 11,1 kilometrelik raylı sistemi Antalya'ya getirdik. 2009'da görevi devrettik. Ne bir kavşak ne bir metre raylı sistem ekleyemediler. 2014'te yeniden göreve geldikten sonra 27 kavşak daha yaptık. Kavşak deyip geçmeyin. Mühendisler hesapladı. Her bir kavşağın yakıt ve vakitten sağladığı tasarruf 25 milyon lira. Yaptığımız 27 kavşakla yılda 675 milyon lira vatandaşın cebinde kalıyor."
2019'dan sonra gündemlerinde metro olacağını vurgulayan Türel, Konyaaltı
Liman'dan başlayıp, şehir merkezinden bir kolu Varsak
'a çıkan, Lara-Kundu'ya kadar uzanan bir yeraltı metrosu yapılacağını bildirdi.
Büyükşehir Belediyesinin 5 yılda kente yaklaşık 12 milyar liralık yatırım yaptığını ifade eden Türel, Antalya'nın en büyük yatırımcı kuruluşlarından biri olduklarını kaydetti.
Hobi Bahçesi örnek oldu
Büyükşehir Belediyesinin "Hobi Bahçesi" projesi ATSO üyelerine de ilham kaynağı oldu. ATSO Konut ve İşyeri Kooperatifi Meslek Komitesi üyeleri Hobi Bahçesini örnek göstererek, hazırladıkları Yaşam Köyü Projesini ATSO yönetimine sundu.
Hobi Bahçeleri Projesi ile 78 dönümlük alanda 348 tane hobi bahçesi emeklilere teslim edildi. 4,5 metrekare kapalı alanı ve 13,5 metrekarelik açık verandası bulunan hobi evi ile toplam 63 metrekare ekilebilir alana sahip bağımsız bahçelerde vatandaşlar, meyve, sebze, mevsimlik çiçek gibi her türlü tarımsal üretim yapabiliyor. Kemer
'e arıtma tesisi
Büyükşehir Belediyesi Kemer ilçesine modern bir arıtma tesisi kazandırmak için çalışmalara başladı. Planlanan tesis günde 100 bin metreküp ön arıtma ünitesi, günde 50 bin metreküp ileri biyolojik arıtma ünitesine sahip olacak şekilde tasarlandı.
Yeni tesis ilk etapta 160 bin kişiye eşdeğer nüfusa hizmet verebilecek. Ayrıca nüfus artışı göz önünde bulundurularak, gelecekte sadece membran ilavesi ile kapasitesi iki katına çıkarılabilecek ve 320 bin kişilik nüfusa hizmet verebilecek.
Fatma teyzeye yeni balkon
Antalya Büyükşehir Belediyesinin Engelsiz Antalya Projesi çerçevesinde, yürüme zorluğu çeken 65 yaşındaki Fatma Ümüksüz'ün rahatça balkonuna çıkabilmesi için evinde düzenleme yapıldı.
Engelsiz Antalya Projesinden oğlunun haberdar olup, başvuru yaptığını ifade eden Fatma
Ümüksüz, şunları kaydetti:
"Oğlum internetten Büyükşehir Belediyesinin engelli bireylerin
hayatlarını kolaylaştırmak adına evlerinde tadilat yaptığını görmüş. Benim adıma başvuru
yaptı. Büyükşehir Belediyesi kısa sürede isteğimize cevap verdi. Balkonum daha önce benim kullanımıma uygun değildi. Şimdi komple camdan sürgülü kapı yaptılar. Balkona
çıkamıyordum, güneş yüzü görmüyordum. Şimdi Başkan Menderes Türel
, sayesinde balkona
çıkmam daha da kolay olacak, Ben de rahat bir hava alabileceğim bir alana kavuşmuş
olacağım."