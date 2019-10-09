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Antalya'dan kısa kısa

56 dakika önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri Aktif Yaşlı Hizmet Merkezinde incelemelerde bulundu.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri Aktif Yaşlı Hizmet Merkezinde incelemelerde bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, 65 yaş üstü bireylerin yaşam kalitelerini artıracak çalışmalar yürüten merkezi inceledi, belediye yetkilileriyle toplantı gerçekleştirdi.

Öte yandan, Oyuncak Müzesi'nde, 12 Ekim'de saat 15.00-17.00'de çocukların öz güven ve farkındalık kazanmalarına katkı sağlayan 'Mandala Atölyesi' düzenleneceği bildirildi.

Orhan Koç, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:37 Kaynak: AA
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