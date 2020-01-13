Antalya'dan kısa kısa

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6 saat önce

Muratpaşa Belediyespor, Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde ikinci yarının ilk maçında Mardin Büyükşehir Belediyesi Başakspor'u 27-28 yendi.

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Muratpaşa Belediyespor, Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde ikinci yarının ilk maçında Mardin Büyükşehir Belediyesi Başakspor'u 27-28 yendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Mardin Büyükşehir Belediyesi'yle karşılaştı. Mardin Artuklu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı İsmail Doğan ve Mehmet Küntay Taşkın hakem ikilisi yönetirken Belediye Başkanı Uysal ve kulüp yöneticileri zorlu deplasmanda takımı yalnız bırakmadı.

Büyük bir mücadeleye sahne olan maçta, ilk yarıyı ev sahibi takım 12-10 önde tamamladı.

İkinci yarının ilk 10 dakikasında Muratpaşa skoru eşitlese de Mardin, son 20 dakikaya 3 sayı önde girmeyi başardı. Ancak takımın deneyimli isimi kaptan Diğdem Hoşgör, oyuna ağırlığını koydu ve takımını son dakikaya 27-27'lik skorla taşıdı.

Maçın son dakikasında golü bulan Paşanın Melekleri, rakibi son hücumdan sonuçsuz dönünce nefes kesen maçı 27-28 kazandı.

Kepez'de galibiyet sevinci

Kepez Belediyespor U-19 Takımı, Yolspor'u 6-1 yendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kepez Belediyespor U-19 Futbol Takımı, sezonun ikinci yarı ilk maçını Yolspor ile yaptı.

Karayolları Tesislerindeki karşılaşmayı Kepez Belediyespor U-19 Futbol Takımı, 6-1'lik üstünlükle kazandı.

Kepez Belediyespor'un golleri Fatih Timur Polat, Hakan Gümüş, Ali Eren Yıldırım, Emir Can Keskin ve Samet Ulusoy'dan geldi. Karşılaşmada Fatih Timur Polat topu 2 kez filelere gönderen futbolcu oldu.

Antrenör Emin Pehlivan, sezonun ikinci yarısının ilk maçında futbolcuların ortaya koydukları performanstan dolayı mutlu olduklarını, U-19 Liginde mücadelelerine emin adımlarla devam edeceklerini kaydetti.

Muratpaşa, Mardin, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 03:42 Kaynak: AA
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