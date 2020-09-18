Antalya'dan kısa kısa - Son Dakika

Muratpaşa Belediyesinin geri dönüşüm projesi "Çevreci Komşu Kart", Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin "Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması"nda jüri özel ödülünü layık görüldüğü bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 11'incisi düzenlenen Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması'na 35 üye belediye 102 projeyle başvurdu.

Muratpaşa Belediyesinin "Çevreci Komşu Kart" projesi, 13 projenin yarıştığı "Sağlıklı Çevre" kategorisinde Jüri Özel Ödülü'ne değer bulundu.

Muratpaşa Belediyesi, projeyle her gün düzenli olarak gerçekleştirdiği atık toplama ve diğer temizlik işlerinden yıllık ortalama 7 milyon lira tasarruf sağladı.

Çevreci Komşu Kart ile 119 bin 114 ağaç kesilmekten kurtarıldı.

Verem Laboratuvarı Eğitim Programı online yapıldı

Akdeniz Üniversitesi Verem Çalışmaları Uygulama Araştırma Merkezi (AKVUAM) ilk eğitim programı olan "Verem Laboratuvarı Eğitim Programı"nı online gerçekleştirdi.

AKVUAM Müdürü Prof. Dr. Ahmet Yılmaz Çoban ve yönetim kurulu üyelerinin koordinasyonunda gerçekleştirilen eğitim programı üç gün sürdü.

Prof. Dr. Çoban, lisans ve lisansüstü öğrencilere yönelik düzenlenen ve farklı disiplinlerden öğrencilerinin katılımıyla oldukça yoğun ve verimli geçtiğini belirtti.