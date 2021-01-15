Antalya'dan kısa kısa - Son Dakika

Antalya'dan kısa kısa

15.01.2021 15:51
Antalya'dan kısa kısa, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'da, Koza Birlik üyesi üreticilere bin dut fidanı dağıttı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'da, Koza Birlik üyesi üreticilere bin dut fidanı dağıttı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Seda Özel ve İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Mediha İlknur Aygün, Alanya'da üreticiler, tarımsal kooperatifler ve oda üyeleriyle bir araya geldi.

Antalya Koza Birlik üyesi üreticiler ve bölgedeki mahalle muhtarlarıyla yapılan toplantıda sorunlar dinlendi, talepler alındı.

Toplantı sonrası Antalya Koza Birlik üyesi üreticilere bin dut fidanı dağıttı.

-Büyükşehirden ihtiyaç sahiplerine yardım

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik ve Kemer'de 330 aileye gıda paketi yardımı yaptı.

Kemer'de başvuruları olumlu sonuçlanan 90 aileye, Serik'te ise 240 ihtiyaç sahibi aileye içinde kuru gıdaların bulunduğu yardım paketleri belediye ekiplerince ulaştırıldı.

- Muratpaşa Belediyesinden tarıma destek

Muratpaşa Belediyesi, kent sakinlerinin tarımla tanışması ve üretime yönelik çalışmaların parçası olmaları için marul, maydanoz ve fesleğen ekili saksıların dağıtımına başladı.

Başkan Ümit Uysal, 2 bin 500 eve dağıtılacak saksıların belediyenin Ermenek Mahallesi'nde bulunan bitki üretim tesisinde hazırlandığını kaydetti.

Fidelerinin uygun saksılara dikildiğini ve hazır halde Muratpaşa sakinlerine ulaştırılmaya başlandığını belirten Uysal, "Amacımız, başta çocuklar olmak üzere komşularımızın tarımla, toprakla buluşmasını ve üretime yönelik çalışmalar içinde bulunmasını sağlamak. Çocuklarımıza küçük bir fideyi yetiştirmek için verilen emeğin değerini anlatmak." ifadesini kullandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Alanya, Koza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'dan kısa kısa - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Hollanda hükümeti ülkede tartışma yaratan çocuk yardımı skandalı nedeniyle istifa etti Selçuk Özdağ'a yapılan saldırı sonrası Davutoğlu'ndan ilk açıklama: Erdoğan'dan açıklama bekliyoruz Çanakkale üzerinde bir uçağın çizdiği belirsiz rota sosyal medyada merak konusu oldu Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü'den İmamoğlu'na sert sözler: Başarısızlığınızın bedelini halk ödüyor Kendisine işkence yapan eşini öldüren Melek İpek'in tutukluluğuna itiraz edildi Son Dakika! Erdoğan'dan "Korona aşısının yan etkileri oldu mu?" sorusuna yanıt: Şu ana kadar olmadı, sapasağlamım Tarihi kilisede mangal yapan kebapçı: Amacım içler acısı durumu göstermekti Tabancayla kalbine ateş edip ağır yaralanan gencin sosyal medyadan paylaştığı not ortaya çıktı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Beni dinlerler, dinlemezler ama ben yüksek faize karşıyım Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Beni dinlerler, dinlemezler ama ben yüksek faize karşıyım         
16:10
Eski Galatasaraylı Didier Drogba'nın eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı Eski Galatasaraylı Didier Drogba'nın eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı         
15:50
Selçuk Özdağ'dan evinin önündeki saldırı sonrası ilk açıklama: Beş kişiydiler, ikisi sopalarla vururken biri silah tutuyordu Selçuk Özdağ'dan evinin önündeki saldırı sonrası ilk açıklama: Beş kişiydiler, ikisi sopalarla vururken biri silah tutuyordu         
15:37
Paylaşımlarından dolayı hakkında soruşturma başlatılan Öykü Serter'den ilk açıklama: Şereftir Paylaşımlarından dolayı hakkında soruşturma başlatılan Öykü Serter'den ilk açıklama: Şereftir         
15:14
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kura çekimi gerçekleşti Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kura çekimi gerçekleşti         
14:46
Fiyatı her geçen gün daha da artıyor! İşte ayçiçek yağına gelen zammın nedenleri Fiyatı her geçen gün daha da artıyor! İşte ayçiçek yağına gelen zammın nedenleri         
14:13
Can Yaman'ın giydiği kabanın fiyatı dudak uçuklattı Can Yaman'ın giydiği kabanın fiyatı dudak uçuklattı         
13:47
Biden 1,9 trilyon dolarlık Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı! Altın fiyatları hareketlendi Biden 1,9 trilyon dolarlık Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı! Altın fiyatları hareketlendi         
13:38
Son Dakika! Erdoğan, Bahçeli ve Akşener koronavirüs aşısı yaptırdı! Kılıçdaroğlu'nun ise bir şartı var Son Dakika! Erdoğan, Bahçeli ve Akşener koronavirüs aşısı yaptırdı! Kılıçdaroğlu'nun ise bir şartı var         
12:32
"Sevgilim beni İrem Derici ile aldattı" iddiasıyla gündeme gelen fenomen Gökçe Yıldırım, bu sefer de kalça dansı yaptı         
12:07
Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi         
11:47
WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcılarına özel bilgilendirme: Mesajları kesinlikle göremiyoruz WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcılarına özel bilgilendirme: Mesajları kesinlikle göremiyoruz         
11:20
Kayseri OSB'de milyonluk israf: 73 bin liraya tespih, 23 bin liraya fincan almışlar Kayseri OSB'de milyonluk israf: 73 bin liraya tespih, 23 bin liraya fincan almışlar         
10:57
Haber spikeri Ekrem Açıkel'in İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz Haber spikeri Ekrem Açıkel'in İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz         
10:41
Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada         
09:38
Eski vekilin oğlu, kazaya karışan araçta diri diri yanarak can verdi Eski vekilin oğlu, kazaya karışan araçta diri diri yanarak can verdi         
09:10
Sebze halinde mide bulandıran görüntüler! Köpeğe tecavüz eden şahıs güvenlik kamerasına yakalandı Sebze halinde mide bulandıran görüntüler! Köpeğe tecavüz eden şahıs güvenlik kamerasına yakalandı         
23:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2021 16:24:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei