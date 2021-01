Antalya'dan kısa kısa - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Tünektepe Teleferik Tesisleri'nde bakım yapılacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Antalya manzarası sunan Tünektepe Teleferik ve sosyal tesislerinin, yıllık rutin bakımları nedeniyle 18 Ocak'tan itibaren hizmete ara verileceği belirtildi.

Büyükşehir Belediyesinin "kutuphaneler.antalya.bel.tr" adresinden vatandaşlara sunduğu "e-kitap" koleksiyonu hizmetine bu yıl da devam edileceği aktarıldı.

Büyükşehir Belediyesi ANET Mobil Halk Et Satış Mağazasına ait et tırının bir haftada 5 ilçede 3 ton 271 kilogram et satışı gerçekleştirdiği kaydedildi.