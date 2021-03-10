Antalya'dan kısa kısa - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki EKDAĞ AŞ tarafından işletilen Düden Balık Çarşısı yeniden hizmete açıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı kaldığı süre içerisinde bir dizi tadilat çalışmaları gerçekleştirilen Düden Balık Çarşısı yenilenen haliyle tekrar hizmet vermeye başladı.

Çarşı, salgın tedbirleri kapsamında yüzde 50 kapasiteyle sabah 11.00 akşam 19.00 arası hizmet verecek.

Antalya Toptancı Halinde asfaltlama çalışması yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Yapım İşleri Şube Müdürlüğü ekiplerince hal içerisinde yaklaşık 4 bin 500 metrekarelik alanda asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Hal esnafı Mehmet Şahin, çalışma öncesi tozdan rahatsızlık duyduklarını dile getirerek, çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Oktay Bulut ise asfalt çalışmalarının esnafa kolaylık sağladığını anlatarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimleri Korkuteli ilçesinde ücretsiz kontroller yaptı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kırsal Kalkınma Kooperatifçilik Şube Müdürlüğünde görevli veteriner hekimlerce Korkuteli'de besicilere destek olmak amacıyla saha çalışmaları gerçekleştirdi.

Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılıkla uğraşan besicilerin ihtiyaçlarını belirlemek ve daha fazla verim almalarını sağlamak amacıyla yapılan çalışma kapsamında veteriner hekimler, tırnak ve ayak bakımı ile iç, dış parazit uygulaması yapılacak hayvanları inceleyerek tespit etti.

Veterinerler, vatandaşlara hayvanların bakımı ve beslenmesi konusunda da bilgiler verdi.

İncelemelerde belirlenen hayvanların ilerleyen günlerde ücretsiz sağlık kontrolünden geçirilerek, tırnak kesim ve parazit ilaçlaması yapılacağı bildirildi.

"Halk Süt, Halk Et, Halk Yem gibi projelerimizle besicilerimize destek oluyoruz"

Kırsal Mahalleler Bilgilendirme Toplantısına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yerelden kalkınma hedefiyle kırsal kalkınmaya büyük önem verdiklerini belirterek, tarım ve hayvancılığa her alanda destek sağladıklarını kaydetti.

Böcek, "Halk Süt, Halk Et, Halk Yem gibi projelerimizle besicilerimize destek oluyoruz. Sulama suyu projelerini hayata geçiriyor, çiftçimize, sulama borusu, hidrant, tohum, gübre ve malzeme yardımı yapıyoruz. Üreticimizi ekonomik kazancı yüksek alternatif üretimlere teşvik ediyoruz. Arıcılık dahil her alanda önemli desteklerimiz var. Kırsal mahallelere dönüşle ilgili sonucun ne olacağını ben de merak ediyorum. Bu toplantıdan çıkacak önerileri değerlendirip, yapılacak ne varsa yapacağız." ifadelerini kullandı.

Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliğinden Böcek'e ziyaret

Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği'nin encümen toplantısı için Antalya'da bulunan birlik yönetimi, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i makamında ziyaret etti.

Davul zurna ekibi ve cazgır manileri eşliğinde gerçekleşen ziyarette, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Yunus Emre Belediyesi Başkanı Mehmet Çerçi, Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ve Kırkpınar Güreş Ağası Seyfettin Selim yer aldı.

Böcek, ziyaretten mutluluk duyduğunu ifade ederek, güreşin Antalya halkı tarafından çok sevilen bir spor olduğunu belirtti.

Güreşçilere her zaman destek olduğunu kaydeden Böcek, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği'nin encümen toplantısının hayırlı ve başarılı olmasını diledi.