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Antalya'dan kısa kısa - Son Dakika

Antalya'dan kısa kısa

16 Temmuz 2021 Cuma 11:52
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı için tedbir aldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı için tedbir aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, başta çevre sağlığı ve hayvan sağlığı ekipleri olmak üzere, zabıta, itfaiye, mezarlık ve ASAT ekipleri Kurban Bayramı boyunca görevlerinin başında olacak.

Bayram boyunca toplu ulaşımda belediyenin resmi plakalı araçları ücretsiz yolcu taşıyacak.

Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü kurban kesim işleminin hijyenik ortamlarda yapılabilmesi için bu yıl da Muratpaşa ilçesi Soğuksu Mahallesi Perşembe Pazarı ve Yeşilbahçe Mahallesi Kapalı Çarşamba Pazarı ile Döşemealtı Kömürcüler Mahallesi'nde bulunan hayvan pazarında, randevuyla kurban kesim hizmeti verecek.

Serik, Elmalı ve Kaş-Demre kesimhaneleri de bayramın birinci ve ikinci günü vatandaşın kullanımına açık olacak. Kurbanlıklarını elinden kaçıran vatandaşlar oluşturulan "Hayvan Yakalama Timi"ne "0 242 332 22 33" numaralı telefondan ulaşarak yardım isteyebilecek.

Elmalı'da ata tohumlarında hasat heyecanı

Elmalı ilçesindeki Özdemir Mahallesi'nde çiftçilere dağıtılan ata tohumlarının hasadı yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekilemeyen alanların tarıma kazandırılması amacıyla başlatılan ata tohumu desteği ilk yılında üreticinin yüzünü güldürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ziraat mühendisleriyle buğdayların hasadına kadar her aşamasını yakından takip ettiklerini belirtti.

Bu süreçte çiftçilerin büyük emeği olduğuna değinen Böcek, "Ata tohumu, kuraklığa, sıcaklığa ve zorlu iklim şartlarına dayanıklı bir çeşit olmasından dolayı güzel mahsul verdi. Buğdayın bir kısmını destek olmak amacıyla çiftçimizden alacağız. Ekim zamanı tohumluk olarak yine çiftçilerimize dağıtacağız." ifadesini kullandı.

Özdemir Mahalle Muhtarı İlhan Sert de yaşanan kuraklığa rağmen iyi verim aldıklarını bildirdi.

Yenikışla-Karacaören grup yolu asfaltlanıyor

Kumluca ilçesindeki Yenikışla-Karacaören mahalleleri arasındaki bağlantı yolunda asfalt çalışması yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının kırsal mahallelerdeki asfalt çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Zaman içinde deforme olan grup yollarının program dahilinde asfaltlandığı belirtilen açıklamada, ekiplerin daha önce alt yapısını hazırladığı Yenikışla-Karacaören mahalleleri arasındaki bağlantı yolunda asfalt çalışmalarına başladığı, 8 kilometrelik grup yolunda sathi asfalt çalışması yapıldığı kaydedildi.

Antalya'dan kısa kısa
Antalya'dan kısa kısa
Antalya'dan kısa kısa

Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı, Antalya, Kurban, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'dan kısa kısa - Son Dakika


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