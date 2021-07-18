Antalya'dan kısa kısa - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Varyant'taki Antalya Şehitler Anıtı'na eksik olan 30 şehidin isim levhasını ekledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatan uğruna canlarını veren Antalyalı asker ve polislerin adlarını ölümsüzleştirmek amacıyla Atatürk Parkına1998'de heykeltıraş Cüneyt Çağlıcan'a yaptırılan Antalya Şehitler Anıtı'nda 190 şehidin ismi bulunuyordu.

Anıtta, 2012'den sonra şehit düşenlerin isimleri yer almıyordu.

Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı, anıta 2012'den günümüze kadar vatanı için canını feda eden 30 şehidin isim levhalarını ekledi.

Belediyenin toplu ulaşım araçları bayramda ücretsiz

Antalya Büyükşehir Belediyesinin resmi plakalı otobüsleri ve raylı sistem araçları dört günlük Kurban Bayramı süresince ücretsiz yolcu taşıyacak.

Vatandaşın bayram ziyaretlerini daha kolay yapabilmesi için bu kararın alındığı belirtildi.

Muratpaşa'da kurban kesim yerleri belirlendi

Muratpaşa Belediyesi, İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu kararı doğrultusunda kurban kesim yeri olarak kullanılacak 5'i kapalı pazar yeri 7 noktada çalışmalarını tamamladı.

Ermenek Mahallesi Aycan 1 Sokak, Konuksever, Cumhuriyet ve Bayındır kapalı pazar yerlerinde ilçe sakinlerini kendi kasaplarına kurbanlıklarını kestirebilecek.

Ayrıca Yenigün, Sedir ve Çağlayan kapalı pazar yerlerinde randevulu kurban kesim hizmeti verilecek.

Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi hak sahiplerinin bir kısmına tapularını teslim edildi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, noter huzurunda kura çekimiyle konutları belirlenen Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi hak sahiplerinin bir kısmına tapularını teslim etti.

Planlanan tarihten bir yıl önce tamamlanan proje kapsamında geçen ay noter huzurunda yapılan kura çekilişiyle 137 hak sahibine verilecek 1+1, 2+1 ve 3+1 317 dairenin, blok, kat ve daire numaraları belirlendi.

Tapu sevincini aileleriyle yaşayan hak sahipleri, 40 yıllık hayallerinin gerçekleşmesinden dolayı Tütüncü'ye teşekkür etti.