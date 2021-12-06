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Antalya'dan kısa kısa - Son Dakika

Antalya'dan kısa kısa

06.12.2021 15:54
Antalya'dan kısa kısa

Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 87. yıl dönümü ve 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla Antalya'da etkinlik düzenlendi.

Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 87. yıl dönümü ve 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla Antalya'da etkinlik düzenlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, sanatçı Pınar Ayhan sahne aldı, milli mücadele dönemiyle Cumhuriyet'in kuruluşundan kesitlerin yer aldığı "Orada Duruverseydi Zaman" adlı müzikal belgeseli sahnelendi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Deniz Filiz, etkinlikte, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının birçok batılı ülkeden önce verilmesinin gururunu yaşadıklarını, kadınlara bu imkanı sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve rahmetle andığını kaydetti.

Finike ilçesinde su altyapı çalışmaları sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT ekipleri, Finike ilçesinde yaşanan su sorunu için bölgede çalışmalara başladı.

Ekipler Boldağ Mahallesi'ne su sorununu çözecek 4 bin 500 metrelik şebeke hattı yerleştirecek.

Antalya'da bilardo turnuvası düzenlendi

Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM) 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Antalya Bilardo Spor Kulübü ve Uluslararası Tüm Engelliler Federasyonu (UTEF) işbirliğiyle bilardo turnuvası gerçekleştirdi.

Bilardo Spor Kulübü Tesisinde gerçekleşen ve 4 gün süren turnuvaya 48 sporcu katıldı. Turnuvada, İrfan Yılmaz birinci oldu, dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Antalya'dan kısa kısa
Antalya'dan kısa kısa
Antalya'dan kısa kısa

Kadın Hakları Günü, Antalya, Türkiye, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'dan kısa kısa - Son Dakika


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