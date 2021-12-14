Antalya'dan kısa kısa - Son Dakika

Muratpaşa Belediyesi, 7-17 Aralık Mevlana Haftası dolayısıyla Meydankavağı Mahallesi'nde Mevlana Celaleddin-i Rumi Parkı'nın açılışını yapacak.

Hacı Emin Aksu Camii'nin karşısında yer alan park, yaklaşık 3 bin metrekarelik genişliğe sahip. İçinde çocuk oyun parkı ve dinlenme alanlarının bulunduğu parkta Hz. Mevlana'nın da bir büstü yer alıyor.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, parkın 16 Aralık Perşembe 11.00'de düzenlenecek törenle açılacağını söyledi.

Hz. Mevlana'nın sevgi, saygı ve hoşgörüyü yaşatan düşünce ırmağının kaynaklarından biri olduğunu belirten Uysal, açılışa bu duygular içinde herkesi davet etti.

Mobil Kuaför Tırı hizmet vermeye devam ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Mobil Kuaför Tırı, ilçelerde hizmet vermeye devam ediyor.

Mobil Kuaför Tırı, Alanya, Gazipaşa, Akseki, Elmalı, Korkuteli ve Finike'nin mahallelerinde 829 vatandaşa saç kesimi, sakal tıraşı ve kişisel bakım hizmeti verdi.

Rahatsızlığı ya da engeli nedeniyle evden çıkamayacak durumda olan vatandaşlara da bulundukları yerde hizmet sağlandı.

Vatandaşlar ayaklarına kadar gelen bu hizmetten dolayı çok memnun olduklarını ifade ederek belediyeye teşekkür etti.

Atatürk Bilgi Eğitim Merkezi'nde (ATABEM) dersler devam ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Atatürk Bilgi Eğitim Merkezi'nde (ATABEM) ilk dönem dersleri sürüyor.

Öğrenciler akademik ve sanat kursları ile hem öğreniyor hem de sosyal yönlerini geliştiriyor.

ATABEM'de 3, 4, 5, 6, 7 ve 8'inci sınıf öğrencileri Türkçe, coğrafya, tarih, matematik, İngilizce, fen bilimleri, bilgisayar programlama, piyano, gitar, hızlı okuma, satranç ve bağlama gibi kurslarda eğitim alıyor.

Çiftçilere gübre desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi üreticinin girdi maliyetini düşürmek ve yemden tasarruf sağlamak amacıyla mera ıslah projesini başlattı.

Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirilen proje kapsamında ilk olarak Korkuteli'de gübre dağıtımı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü, Korkuteli'nin Duraliler ve Dereköy mahallelerinde çiftçilere 10 ton gübre dağıttı.