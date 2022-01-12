Antalya'dan kısa kısa - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesinin üreticilere hibe destekleri sürüyor.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı kırsaldan kalkınma projesi kapsamında Gündoğmuş'ta üreticilere ceviz fidanı ve hamur yapma makinesi desteğinde bulundu.

Dağıtılan fidanlar ekiplerinin yardımlarıyla toprakla buluşturuldu.

Hamur yapma makinesinin kurulumu da Büyükşehir Belediyesi ekiplerince gerçekleştirildi.

Büyükşehirden doğa yürüyüşü organizasyonu

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve silah arkadaşlarını anma etkinlikleri kapsamında 16 Ocak'ta Kaş ilçesinde doğa yürüyüşü düzenleyecek.

Doğa yürüyüşü yaklaşık 14 kilometrelik etapta yapılacak.

Yürüyüşe sivil toplum örgütlerinden ve gençlerden katılım sağlanacak.

Bayındır Köyü Ağlar Mezarlığı'ndan başlayacak yürüyüş, Limanağzı mevkisinde sona erecek.

???????Yürüyüşte, Tarım ve Orman Bakanlığı 6. Bölge Müdürlüğü tarafından doğaya kanatlı hayvan salınacak.

Kepez'den 5 mahalleye tapu

Kepez Belediyesinin imar planlarını uygulamasıyla Esentepe, Çankaya, Kazım Karabekir, Barış ve Yavuz Selim mahalleritapularına kavuşturdu.

Masa Dağı'nda 1400 dönüm alanda gerçekleştirilen imar uygulamasıyla, 5 mahallede 3556 tapu verildi.

Kepez Belediyesi Meclis salonunda düzenlenen temsili tapu törenine Başkan Hakan Tütüncü, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, MHP Kepez İlçe Başkanı Mehmet Seyyar, meclis üyeleri, muhtarlar ve tapuları dağıtılacak vatandaşlar katıldı.

Tapu teslim töreninde konuşan Başkan Tütüncü, "Bugün, Kepez Belediyesi'nin tarihe geçecek ve Antalya siyasi yaşamında ve yerel yönetiminde de iftiharla bahsedilecek, bir projesini sonuçlandırıldığı ve bu vesileyle büyük bir sevincin yaşadığı günün tarihidir." dedi.

Masa Dağı Antalya'nın en iyi yerleşim yerlerinden biri olacağını gördüklerini belirten Tütüncü, vatandaşlara konforlu bir yaşam alanı armağan edildiğini ifade etti.

Kemer'de yapılacak okul için protokol imzalandı

Vali Ersin Yazıcı, Giresunlu hayırsever Murat Canik ile Kemer'de yaptırılacak olan 8 derslikli anaokulu için "Okul Protokolünü" imzaladı.

Kemer ilçesinin Kemer Mahallesi'nde, Murat Canik'in merhum annesi anısına yapılacak olan 8 derslikli anaokuluna Özgül Canik Anaokulu isminin verileceği belirtildi.

Antalya'nın hayırseverler bakımından çok güçlü bir şehir olduğuna değinen Vali Ersin Yazıcı, "Antalya'da pek çok okulumuzu hayırseverlerimiz yaptırmış. Canı gönülden söylüyorum ki bu işin parayla bir ilgisi yok. Kalpte bir güzellik olmayınca çoğu kişiye nasip olamıyor. O yüzden hep diyorum, bu iş para işi değil gönül işidir. Hem vatandaş hem de bir Vali olarak sizlere teşekkür ediyorum. Allah sayınızı arttırsın. İnşallah Özgül Canik Anaokulumuzu da 2022-2023 Eğitim ve Öğretim dönemine yetişir." diye konuştu.

Okul protokolünün imzalanmasının ardından Vali Ersin Yazıcı hayırsever Murat ve Emine Canik çifti ile hatıra fotoğrafı çektirdi.