Antalya'dan kısa kısa

Antalya Büyükşehir Belediyesinin, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yerleşkesinde başlattığı 1797 araç kapasiteli katlı otopark projesi yüzde 30 seviyesine ulaştı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan arasında imzalanan iş birliği protokolüyle yapımına başlanan katlı otopark projesinin yapımına devam ediliyor.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yerleşkesinde mart ayında temeli atılan proje, yüzde 30 seviyelerine ulaştı.

Projeyle, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yerleşkesindeki 13 bin 200 metrekare alan üzerine 54 bin 430 metrekare inşaat yapılacak.

Kepez'de çocuklar göz taramasından geçiriliyor

Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi, 2021 -2022 Eğitim ve Öğretim yılında 15 bin 903 öğrenciye göz taraması yaptı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü arasında imzalan iş birliği protokolüyle her eğitim ve öğretim dönemlerinde sağlık merkezince çocuklarda uzağı görme ve şaşılık rahatsızlığı olup olmadığı kontrol ediliyor.

Taramada, 2 bin 456 öğrenci göz polikliniğine yönlendirilirken, ailelerde yazılı olarak bilgilendirildi.

Kepez'e Mesleki Eğitim Merkezi geliyor

Kepez Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "Mesleki Eğitim Merkezi" (MESEM) projesi kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

İmza töreninde konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan'a iş birliğinden dolayı teşekkür etti.

Çok güzel bir projede paydaş olma niyetiyle bir araya geldiklerini belirten Tütüncü "Mısır Çarşısı kompleksinin içerisinde Milli Eğitim Müdürlüğümüzle güzel bir eğitim merkezi yapacağız." diye konuştu.