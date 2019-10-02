Son Dakika Haberleri: Antalya'dan rekor, 13 milyon turist geldi
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Antalya'dan rekor, 13 milyon turist geldi

1 saat önce

30 Eylül tarihleri arasında havayoluyla 13 milyon 5 bin 193 turist geldi.

Antalya'dan rekor, 13 milyon turist geldi, System.String[]

30 Eylül tarihleri arasında havayoluyla 13 milyon 5 bin 193 turist geldi. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,22'lik artış yaşandı.

Geçen yıl 13 milyon 642 bin turistle tüm zamanların en yüksek sayısına ulaşan Antalya'ya bu yıl 1 Ocak- 30 Eylül tarihleri arasında havayoluyla toplma 190 ülkeden 13 milyon 5 bin 193 geldi. Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre 2018 yılında 1 Ocak- 30 Eylül tarihlerinde 11 milyon 189 bin 758 turist ağırlayan turizm kenti, bu yılın aynı döneminde 12 milyon 500 bin 803 yabancı turist sayısına ulaştı. Bu sayıya vatandaş tatilciler de eklendiğinde yurt dışından gelen turist sayısı 13 milyon 5 bin 193'e ulaştı. Turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,22'lik artış yaşandı.

RUSYA LİDER, ALMANYA İKİNCİ

Milliyetlerine göre ise Antalya'ya en fazla turist Rusya'dan geldi. Bu ülkeden 9 ayda toplam 4 milyon 752 bin 660 kişi gelirken, ikinci Almanya'dan 2 milyon 85 bin 83, üçüncü sırada yer alan Ukrayna'dan 726 bin 602, dördüncü İngiltere'den 623 bin 501 ve beşinci sırada yer alan Polonya'dan ise 487 bin 665  turist geldi.

EYLÜL AYI RAKAMLARI

Bu yıl eylül ayında ise Antalya'ya havayoluyla 2 milyon 172 bin 471 yabancı turist geldi. Bu sayıya vatandan ziyaretçiler de dahil edildiğinde ise toplam ziyaretçi sayısı 2 milyon 239 bin 246 olarak gerçekleşti. Geçen yılın ayı ayında ise kente 1 milyon 961 bin 504 turist gelmişti. Geçen yılın aynı ayına göre turist sayısında yüzde 14,16'lık artış yaşandı. Eylül ayında yine Rusya gelen turist sayısı bakımında ilk sırada yer aldı. Bu ülkeden eylül ayında 887 bin 350 turist gelirken, Almanya'dan 387 bin 259, Ukrayna'dan 129 bin 957, İngiltere'den 93 bin 57, Polonya'dan 87 bin 461 tatilci geldi.

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Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 08:42 Kaynak: DHA
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