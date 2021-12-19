Antalya'dan karın geçit vermediği tır sürücülerinin bekleyişi sürüyor - Son Dakika

Antalya'dan karın geçit vermediği tır sürücülerinin bekleyişi sürüyor

Kar kalınlığı 1 metreyi aştı, tırlara yol kapandı

Karın geçit vermediği tır sürücüleri:

" Antalya'dan muz ve balatalık yükledik Samsun'a gideceğiz "

ANTALYA - Antalya Akseki- Seydişehir yolu Alacabel bölgesinde 1 metreyi aşan kar kalınlığı nedeniyle emniyet ekipleri yolda kayıp araç trafiğini aksatma ihtimallerine karşı ağır tonajlı araçların geçişine izin vermedi. Dün gece saatlerinden beri Karayolları ekiplerinin yoğun çalışmasına yolun açılmasını bekleyen tır şoförleri bekleyişlerini sürdürüyor. Antalya'dan Samsun'a sebze götüren tır şoförü ise mağdur olduklarını belirterek, "Dün gece saat 2'den beri Akseki'deyim. Yoğun kar yağışından dolayı tırlara geçit verilmiyor. Aracımda sebze yüklü, bekliyoruz" dedi.

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda 1825 rakımlı Alacabel bölgesinde kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Akseki trafik ekipleri tarafından kar yağışı nedeniyle bölgede ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. Tırlar Akseki Bölge Trafik Müdürlüğü ve dinlenme tesislerinde bekletiliyor.

"Aracımda sebze yüklü"

Antalya'dan Samsun'a sebze taşıyan tır şoförü, "Dün gece saat 2'den beri Akseki'deyim. Yoğun kar yağışından dolayı tırlara geçit vermiyorlar. Aracımda sebze yüklü, mağduruz. Antalya'dan sebze yükledik. Samsun'a doğru. Muz var, salatalık var araçta" diye konuştu.

"Tırların kayma tehlikesinden dolayı almıyorlar"

Yine aynı yolda tırların kayma tehlikesinden dolayı bekletilen başka bir tır şoförü ise "Saat 9.30'dan beri buradayım. Yukarıda kar olduğundan dolayı bekliyoruz. Önümüzdeki saatlerde yol açılırsa gideceğiz. Küçük araçlara geçmeleri için izin veriliyor. Tırların kayma tehlikesinden dolayı almıyorlar" şeklinde konuştu.