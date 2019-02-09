Son Dakika Haberleri: Antalya'dan Şırnak'a Yardım Eli

Antalya'dan Şırnak'a Yardım Eli

1 saat önce

Antalya'dan Şırnak'a yardım eli Antalya'da yaşayan hayırsever vatandaşlar, Beytüşşebap ilçesine bağlı köylerde okuyan öğrencilere kışlık mont ve bot yardımında bulundu Hediyelerini alan öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okunduŞIRNAK – Antalya'da yaşayan hayırsever vatandaşlar,...

Antalya'dan Şırnak'a Yardım Eli, System.String[]
Antalya'dan Şırnak'a yardım eli
Antalya'da yaşayan hayırsever vatandaşlar, Beytüşşebap ilçesine bağlı köylerde okuyan öğrencilere kışlık mont ve bot yardımında bulundu
Hediyelerini alan öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okundu

ŞIRNAK – Antalya'da yaşayan hayırsever vatandaşlar, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı köylerde eğitim gören öğrencilere kışlık mont ve bot yardımında bulundu. Hediyelerini alan öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okundu.
Antalya'da yaşayan emekli kurmay Albay Yusuf Kelleli, Hülya Altıner, Süleyman Kilit isimli hayırsever vatandaşlar, Beytüşşebap ilçesindeki köy okullarında okuyan öğrencilere 350 çift ayakkabı, 100 mont ve 100 çocuk pantolonu gönderdi. Beytüşşebap Kaymakamlığı aracılığıyla alınan yardım kolileri köy okullarında dağıtılmak üzere okullara götürüldü. Hediyeler, Akçayol, Boğazöğren, Mutluca, Bolağaç, Koyunoba, Ayvalık, Başaran, Aşağıdere ve Taşarası köylerindeki ilk ve ortaokullarda eğitim gören öğrencilere dağıtıldı. İlk defa hediye aldıklarını belirten öğrenciler, yardımları gönderen büyüklerine teşekkürlerini iletti.
Murat Ermağan isimli öğrenci, ilk defa böyle güzel bir hediye aldığını söyledi. Ermağan, "Çok mutlu oldum bu güzel ayakkabıları bize gönderen abi ve ablalarımıza çok teşekkür ederim. İlk defa böyle bir hediye aldım" dedi. Belgin Akkoş isimli öğrenci ise, kendilerini unutmayıp hediye gönderen ağabey ve ablalarına teşekkür etti. Sınıf öğretmeni Veli Saitoğlu da, yardım kolilerini gönderen hayırsever vatandaşlara teşekkür ederek, "Bu kış gününde bizlerden yardımlarını esirgemeyen emekli kurmay Albay Yusuf Kelleli, Hülya Altıner, Süleyman Kilit sayesinde çocuklarımız güzel bir mont bir ayakkabı almış oldu. Bu soğuk günlerde yardımlarından dolayı çok çok teşekkür ederim. Kaymakamlık projeleri sayesinde ilçenin tamamına hayırsever insanımızın güzel hediyeleri ulaştı. Buradan emeği geçen herkes şükranlarımı iletiyorum" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:14 Kaynak: İHA

Beytüşşebap, Şırnak, Antalya, Güncel
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