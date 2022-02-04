Antalya'dan Suriye'deki çocuklara 8 bin 252 bot ve çizme gönderildi - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV), Suriye'nin çeşitli bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım kampanyası kapsamında, Antalya İl Müftülüğünce çocuklar için 8 bin 252 bot ve çizme gönderildi.

İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vakfın Suriye'de soğuk hava şartlarında yardıma ihtiyaç duyan insanlara yönelik 81 ilde kampanya düzenlediğini söyledi.

Bu çalışmalara "Suriye'de çocuklar üşümesin" sloganıyla destek olduklarını anlatan Yalçınkaya, "Türkiye'nin dört bir yanında bu proje kapsamında şubelerimiz Suriye'ye tırlarla yiyecek, giyecek, kömür, soba gibi malzemeler gönderiyor. Biz de kampanyamızı ayakkabı ihtiyacına yönelik başlattık. Beklentimizin çok üzerinde ilgiyle vatandaşlarımızın desteğini aldık. Antalyalı yardımseverlerin desteğiyle bir hafta içerisinde 8 bin çizme ve botu Suriye'ye göndermek için hazırladık. Dün gece itibarıyla yardımlarımız Suriye'deki çocuklara ulaştırılmak üzere yola çıktı." diye konuştu.

"Çocukların ayakları üşümeyecek"

Yalçınkaya, toplanan nakdi yardımlarla Gaziantep'te anlaşma sağlanan bir firmanın 8 bin 252 bot ve çizme hazırladığını belirterek şöyle devam etti:

"Çocuklarımız için bir çift bot ve çizme ücretini 70 lira olarak belirlemiştik. Toplanan miktarla botlarımızı teslim aldık. Artık Suriye'deki 4 ila 14 yaş aralığındaki çocuklarımızın ayakları üşümeyecek, ısınacak. Beklentimizin üzerinde gelen maddi yardımın kalanıyla da çocuklarımıza mont almaya karar verdik. Montlar için de siparişlerimizi oluşturduk. Çocukların orada ayakları, sırtı üşümeyecek, bizim de burada yüreğimiz ısınacak."

Kampanya kapsamında yapılacak yardımların Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde gerçekleşeceğine dikkati çeken Yalçınkaya, "Yardımlarımız Suriye'de iç savaşın izlerinin devam ettiği bölgelerde belirlenen ihtiyaç sahiplerine Türkiye Diyanet Vakfı koordinesinde ulaştırılacak." dedi.

Yalçınkaya, yardımseverlerin mont desteği için de il ve ilçe müftülüklerine başvurabileceğini ifade etti.