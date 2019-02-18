Antalya'dan Suriye'deki İhtiyaç Sahiplerine İnsani Yardım
55 dakika önce
Antalya İHH (İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği) Şubesi, Suriye'ye ulaştırılmak üzere yardım malzemesi dolu bir tır gönderdi.
Antalya İHH
(İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği) Şubesi, Suriye
'ye ulaştırılmak üzere yardım malzemesi dolu bir tır gönderdi.
Antalya İHH'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kepez
ilçesindeki Erdem Beyazıt
Kültür Merkezi'nde düzenlenen uğurlama töreninde konuşan dernek başkanı Mehmet Yıldırım
, Suriye'deki savaşın vahim bir insani krize sebep olduğunu belirtti.
Savaşta 5 milyondan fazla insanın başka ülkelere sığınmak zorunda kaldığını vurgulayan Yıldırım, "Halen 13 milyon 500 bin kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor. 2 milyon 800 bin kişi savaştan dolayı engelli olarak yaşıyor." ifadelerini kullandı.
Suriye'deki savaş mağdurlarının ihtiyaçlarını karşılanması için yapılan yardımlar kapsamında toplanan bin 172 gıda paketi ile maddi değeri 120 bin lira değerindeki yardım tırı daha sonra Antalya'dan yola çıktı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:00 Kaynak: AA
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