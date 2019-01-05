Son Dakika Haberleri: Antalya'dan Türkiye'ye İnat Görüntüler

Antalya'dan Türkiye'ye İnat Görüntüler

39 dakika önce

Antalya, tüm yurtta etkili olan soğuk hava ve kar yağışına inat görüntülere sahne oluyor.

Antalya'dan Türkiye'ye İnat Görüntüler, System.String[]
Antalya, tüm yurtta etkili olan soğuk hava ve kar yağışına inat görüntülere sahne oluyor. Güne yağmurla uyanan Antalyalılar, öğle saatlerinde kendini gösteren güneşle ısındı.

Hava sıcaklığının 16 dereceye kadar yükseldiği kentte, hafa sonunu da fırsat bilenlerin adresi dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu. Bazı vatandaşlar yürümeyi tercih ederken, bazıları da sahilde güneşlendi. Dalgaya rağmen bir baba ve oğlunun deniz keyfi yapması renkli görüntüler oluşturdu.

"Karşıda kar var"

Yağmurun ardından annesiyle sahile gelen Aslı Türkoğlu, "Antalya'da iki üç gün yağmur yağar arkasından hemen güneş çıkar. Biz de annemle bu güneşli havada yürümek istedik. Güzel vakit geçiriyoruz" dedi.

Denize girenlerden İsmet Yücel, "Antalya'da yaşadığımız için şanslıyız. Karşıda Beydağları'nda kar var, hemen altında deniz. Ben her ay denize giriyorum. Bizim yaşam tarzımız oldu her mevsim yüzmek. Yüzme sayesinde dinç ve enerjik oluyoruz. Üşümedik deniz ve hava sıcaklığı neredeyse aynı" diye konuştu. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 02:13 Kaynak: İHA

Konyaaltı Sahili, Kar, Antalya, Güncel
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