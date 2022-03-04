Antalya'dan Ukrayna'ya 2 tır dolusu yardım - Son Dakika
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Antalya'dan Ukrayna'ya 2 tır dolusu yardım

04.03.2022 10:21

Antalya'dan Ukrayna'ya 2 tır dolusu yardımANTALYA Antalya'da 3 Ukrayna Derneği birleşip Ukrayna'ya 2 tır dolusu yardım gönderiyor.

Antalya'dan Ukrayna'ya 2 tır dolu su yardım

ANTALYA Antalya'da 3 Ukrayna Derneği birleşip Ukrayna'ya 2 tır dolusu yardım gönderiyor. Konu ile ilgili konuşan Akdeniz Ukrayna Derneği Başkanı Natalia Karaca, " Burada Akdeniz Ukrayna Derneği, Ukrayna Ailesi Derneği ve Ukrayna Sanat ve Kültür Derneği'yle hep beraber çalışıyoruz. 1 tane tır 2 gün önce gönderdik. 2 tır bugün gidiyor. Herkese çok teşekkür ediyorum. Türkler çok fazla yardım ediyor" dedi.

Antalya'da Ukrayna dernekleri, Antalya Ukrayna Konsolosluğu'nda bir araya gelip, ülkelerine yardım gönderiyor. 1 tane tırın 2 gün önce gittiğini diğer 2 tırında bugün yola çıkacağını belirten Ukraynalılar, ülkede kalan aileleri için endişe içerisinde. Savaşın biran önce bitmesini dileyen Ukraynalılar, ülkelerinin yanında olduklarını ve sonuna kadar savaşacaklarını belirtti. Ukraynalıların ve Türk vatandaşların destekte bulunduğu yardım kolilerinde ilaç, bebek maması, bez ve temel gıda malzemeleri bulunuyor. Ukrayna Antalya Konsolosluğu'nda toplanan koliler, konsolosluk önüne gelen tıra yüklenip yola çıkıyor.

"Yardım gönderdiğimiz için mutluyuz"

Yardım gönderdikleri için mutlu olduklarını belirten Akdeniz Ukrayna Derneği Başkanı Natalia Karaca, "Bugün çok mutlu ve şanslıyız çünkü 2 tane araba gönderiyoruz. 1 tane tır direkt Ukrayna'ya gidecek. Diğer tır da İstanbul'a gönderiyoruz. Yemek, çocuk bezi, çocuk maması çok önemli. İşyerleri ve her yer kapalı o yüzden buradan gönderiyoruz. 12 bin şişe su ve ilaçlar gönderiyoruz. İlaçları toplayacağız ve göndereceğiz. Bu tır İstanbul'a gidecek çünkü bizim konsolosluk depomuz var. Orada her şey düzeltilecek ve evrak kayıtları yapılacak. Hepsi çok acil ve hızlı şekilde gidecek" dedi.

"2 tır bugün gidiyor"

Ülkelerinin çok güçlü olduğuna değinen Karaca, "Burada Akdeniz Ukrayna Derneği, Ukrayna Ailesi Derneği ve Ukrayna Sanat ve Kültür Derneği'yle hep beraber çalışıyoruz. 1 tane tır 2 gün önce gönderdik. 2 tır bugün gidiyor. Herkese çok teşekkür ediyorum. Türkler çok fazla yardım ediyor. Arıyor veya buraya mama, ısıtıcı, kıyafet getiriyor. Ukrayna inanılmaz güçlü bir ülke. Yaşasın Ukrayna, Yaşasın Türkiye. İnanıyorum bizim topraklarımızda yakında barış olacak" diye konuştu.

"Ailemin bulunduğu şehre çok zarar vermişler"

Ailesinin Ukrayna'da olduğunu ve onlar için endişelendiğini söyleyen Sofia Berkil, "Bütün ailem Ukrayna'da. Onlara internet üzerinden ulaşabiliyorum. Sürekli yazıyorum 'Ne oluyor' diye. Çünkü ailemin bulunduğu şehre çok zarar vermişler. Buradan bebek maması, diş macunu, diş fırçası, yemek, kıyafet gibi şeyler gönderiyoruz. Benim ailem ve bütün Ukrayna çok güçlü. Biz ülkemizden vazgeçmeyeceğiz ve sonuna kadar savaşacağız. Biz Ukrayna için ülkemiz için savaşıyoruz ama Ruslar ne için savaşıyorlar bilmiyorlar. Hiçbir fikirleri yok. Şimdi Ukrayna daha güçlü oldu. Herkes inanıyor, biz kazanacağız" şeklinde konuştu.

"Kıyafet ve ilaç önceliklerimiz"

Yardım kolilerinin içeriklerinden bahseden Daira Demirkale, "Maalesef ailemiz ve arkadaşlarımız orada. Benim anneannem 2'nci Dünya Savaşı'nı çocukluğunda gördü. Şu anda maalesef aynı durumu yaşıyor ve ben onun için çok üzülüyorum. Hayatta kalmaya çalışıyor. Şu an ulaşabiliyorum ama bazen sinyal kesiyor. Benim halam ailesiyle birlikte sığınakta saklanıyor. Anneannem hazır olarak botla ve montla uyuyor. Ne olur ne olmaz diye hazır bekliyor. Anneannem çocuk kreşinde çalışıyor ve çocuklar olmadığı için askerler için yemek hazırlayıp oraya götürüyor. Babam denizci ve denizin ortasında bekliyorlar. Karaya çıkmaları yasak ve ne olacağını bilmiyorlar. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Kıyafet ve ilaç önceliklerimiz çünkü yetmiyor. Bebek maması ve bezi gönderiyoruz. İnsanları hayatta tutabilecek her şeyi gönderiyoruz. Bu savaşın bitmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Antalya'dan Ukrayna'ya 2 tır dolusu yardım
Antalya'dan Ukrayna'ya 2 tır dolusu yardım
Antalya'dan Ukrayna'ya 2 tır dolusu yardım

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Türkiye'den Ukrayna'ya 2 tır dolusu yardım! Türkiye'den Ukrayna'ya 2 tır dolusu yardım! UKRAYNALI ÖĞRETMEN, AİLESİNİ ZİYARETE GİTTİĞİ ÜLKESİNDE SAVAŞA YAKALANDI UKRAYNALI ÖĞRETMEN, AİLESİNİ ZİYARETE GİTTİĞİ ÜLKESİNDE SAVAŞA YAKALANDI

Togo Cumhuriyeti, Akdeniz, Antalya, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalya'dan Ukrayna'ya 2 tır dolusu yardım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'dan Ukrayna'ya 2 tır dolusu yardım - Son Dakika
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