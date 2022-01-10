Uyuşturucu satmak için Antalya'dan Denizli'ye gelen 2 zehir taciri tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu satmak için Antalya'dan Denizli'ye gelen 2 zehir taciri tutuklandı

DENİZLİ Antalya'dan uyuşturucu satmak için Denizli'ye gelen 2 şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen şüphelilerden birisi, adliyeye sevk edilirken kendilerini görüntüleyen muhabire 'Ne çekiyorsun' diyerek sinkaflı kelimelerde bulundu.

Edinilen bilgilere göre; Antalya'dan Denizli'nin Bekilli ilçesine uyuşturucu satmak için otomobille gelen Hüseyin T. ve Nejdet Ç., polis ekipleri tarafından fiziki takibe alındı. Bir süre sonra polis ekiplerini fark eden şahıslar araçla kaçmaya çalıştığı anda kısa sürede gözaltına alındı. Bekilli İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından otomobilde yapılan aramada 50 gram metamfetamin ve 30 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Karakoldan hastaneye sevk edilen şahıslar yapılan sağlık testinin ardından Çal Adliyesine sevk edildi. Otomobilde uyuşturucu madde ile yakalanan Hüseyin T. ile Nejdet Ç. tutuklandı.

Uyuşturucu tacirlerinden sinkaflı küfür

Uyuşturucu madde ile yakalanan şahıslar adliyeden tutuklu olarak çıkarıldıkları sırada Hüseyin T. isimli şahıs kendilerini görüntüleyen muhabire, "Ne çekiyorsun" diye bağırarak, sinkaflı kelimelerle sözlü olarak tacizde bulundu. Muhabirin "Pişman mısınız?" sorusunu yanıtsız bırakan şahıslar susarak polis aracına bindiler.