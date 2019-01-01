Son Dakika Haberleri: Antalya Demet Akalın'ı, Okan Kurt ve Hira da Dinledi

Antalya Demet Akalın'ı, Okan Kurt ve Hira da Dinledi

1 saat önce

Antalya'da yılbaşı gecesi beş yıldızlı bir otelde sahneye çıkan şarkıcı Demet Akalın'ı, boşandığı Okan Kurt ile kızı Hira da izledi.

Antalya'da yılbaşı gecesi beş yıldızlı bir otelde sahneye çıkan şarkıcı Demet Akalın'ı, boşandığı Okan Kurt ile kızı Hira da izledi.

Şarkıcı Demet Akal'ın yılbaşı gecesi Antalya'da sahneye çıktı. Beş yıldızlı bir otelde şarkılarını seslendiren Akalın'ı, boşandığı Okan Kurt ve kızı Hira ön masadan izledi. Elinde oyuncak bebeğiyle bir süre annesinin şarkılarını dinleyen minik Hira, ardından bakıcısı ile birlikte salondan çıkıp lobide oyun oynadı. Akalın'ı ilgiyle takip eden Okan Kurt, şarkılara eşlik etti. Demet Akalın'ı dinleyenler arasında, 'Çaycı Hüseyin' karakteriyle tanınan Alparslan Özmol da yer aldı.

Sahneye moda tasarımcısı Gülşah Saraçoğlu tarafından hazırladığı zümrüt yeşili mini kostümüyle çıkan Akalın, sesiyle olduğu kadar güzelliğiyle de dikkat çekti. Akalın, Bu gece yeni yılın ilk saatlerine kadar şarkılar söyleyip eğleneceğiz. Poptan arabeske, her tarz şarkıyı birlikte seslendirip eğleneceğiz dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:11 Kaynak: DHA

Demet Akalın, Antalya, Okan Kurt, Güncel
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