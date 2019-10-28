Antalya demre'de festival coşkusu

Demre'de festival coşkusu

Antalya'nın Demre ilçesinde Demre-Kekova Outdoor Yöresel Lezzetler Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Demre Belediyesi'nin Antalya Büyükşehir Belediyesi desteğiyle bu yıl ikincisini düzenlediği Demre-Kekova Outdoor Yöresel Lezzetler Festivali'nin açılışı Noel Baba Meydanı'nda yapıldı. 4 gün süren festival kapsamında, açılışın ardından el sanatları sergileri düzenlendi. Çayağzı- Kapaklı Mahallesi Likya Yolu Yürüyüşü yapıldı.150 kişinin katıldığı yürüyüş yaklaşık 7 kilometre sürdü. Demre-Üçağız Mahallesi arasında 13 kilometrelik bisiklet turu düzenlendi. Ardından gruplar Kapaklı Mahallesi'nde bir araya geldi. Kapaklı Mahallesi'nde yöresel ürünler ve el sanatları sergileri açıldı.

Festivalin ikinci gününde tam bir heyecan yaşandı. 30 kişinin katıldığı Demre-Dirgenler Bisiklet Turu düzenlendi. Demre'de ilk kez off-road gösterileri gerçekleştirildi. Demre ve Kumluca'dan 47 aracın katıldığı, birinciliğin olmadığı gösterileri yaklaşık 3 bin kişi izledi. Gösterilerde küçük kazalar da yaşandı. Tolga Torbacı adlı göstericinin aracı devrildi. Başka bir araçla çekilen Tolga Torbacı, yoluna kaldığı yerden devam etti. Çamura saplanan araçlar diğer araçlar tarafından çekilerek kurtarıldı. 3 saat süren gösteriler nefes kesti. Ardından 20 kişinin katıldığı Karaemlik Çayı'nda bin 500 metrelik kano yarışları yapıldı. İki grup halinde yapılan yarışlarda birinciliği Murat Doğan kazandı. Demre'de ilk kez düzenlenen doğa fotoğrafı çekme yarışmasında ise polis memuru Murat Bulut birinciliği elde etti.

Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, Demre'mizde 4 günlük bir festival var. Demre'nin tarihi, kültürü çok zengin bir yer. Bunun yanında mutfağını, kültürünü, örf ve adetlerini de tanıtmak hedefindeyiz. Bunun yanında alternatif turizmi hemşehrilerimize yayabilmek, onunla iç içe yaşatabilmek hedefindeyiz. Onlara ekonomik anlamda katkı sağlamak istiyoruz dedi.

Festivali izleyen Huriye Aslan, Demre'mizdeki festivalin etkinlikleri çok güzeldi. Bunların her zaman devam etmesini istiyoruz diye konuştu. Festivale katılan Japon Gagava Jua, Yürüyüş çok güzeldi. Manzara çok güzel. Doğa, deniz çok güzel. Ama çok sıcak dedi.