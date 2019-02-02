Son Dakika Haberleri: Antalya Demre'de Yat Turuna Çıkan Turistler Denize Girdi

Antalya Demre'de Yat Turuna Çıkan Turistler Denize Girdi

37 dakika önce

Demre'de yat turuna çıkan turistler denize girdiAntalya'nın Demre ilçesinde yatla tura çıkan turistler güneşin tadını çıkarırken, Rus doktor Elena Rafaeloona ise denizde yüzmenin keyfini yaşadı.

Demre'de yat turuna çıkan turistler denize girdi

Antalya'nın Demre ilçesinde yatla tura çıkan turistler güneşin tadını çıkarırken, Rus doktor Elena Rafaeloona ise denizde yüzmenin keyfini yaşadı.

Demre'de bir süredir etkili olan olumsuz hava koşulları yerini güneşe bıraktı. İlçeye gelen turistler de Aziz Nikolaos Anıt Müzesi ve Myra Antik Kenti'ni gezdikten sonra güzel havayı fırsat bilerek, yatla Çayağzı Limanı'ndan Kekova turuna çıktı. Yatın üstünde güneşlenen ve eğlenen turistler Türk oyun havaları eşliğinde oynadı. Turistler yatla Batık Kent ve Simena Antik Kenti'ni gezip, anılarını fotoğraf ve video görüntüleriyle ölümsüzleştirdi.

Doğal bir liman olan Gökkaya Koyu'nda yat mola verdiği sırada Rus doktor Elena Rafaeloona kendini Akdeniz'in mavi sularına bıraktı. Mayosu olmadığı için suya giremeyen diğer turistler üzüntü yaşarken, Elena Rafaeloona 15 dereceyi bulan hava ve su sıcaklığında yarım saat yüzdü.

Rusya'nın St. Petersburg şehrinden geldiğini söyleyen Elena Rafaeloona, Ülkemde şu anda hava sıcaklığı gündüz bile eksi 15 derece. Kar, soğuk var. Burası ise bir cennet. Tarih, doğa, deniz hepsi bir arada. Su ve deniz çok güzeldi. Doya doya yüzdüm. Çok güzel yerlerde yaşıyorsunuz. Türkiye ve Türklere teşekkür ediyorum. Bizleri çok güzel karşılıyorsunuz. Böyle bir havada, bu mevsimde yüzdüğüm için yüce Allah'a teşekkür ediyorum dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 12:01 Kaynak: DHA

Myra Antik Kenti, Antalya, Demre, Güncel
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