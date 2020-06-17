ANTALYA DEMRE'NİN İLK KONUKLARI YERLEŞİK YABANCILAR - Son Dakika

ANTALYA DEMRE'NİN İLK KONUKLARI YERLEŞİK YABANCILAR

TÜRKİYE'nin önde gelen günübirlik turizm merkezlerinden Antalya'nın Demre ilçesinin normalleşme sürecinde ilk yabancı konukları, kentte yerleşik yaşayan yabancılar oldu.

TÜRKİYE'nin önde gelen günübirlik turizm merkezlerinden Antalya'nın Demre ilçesinin normalleşme sürecinde ilk yabancı konukları, kentte yerleşik yaşayan yabancılar oldu. Çoğunluğu Rus, 90 kişilik grup Demre'de gezi ve etkinlik yapıp, tekne turuna çıktı. Demre'ye hayran kalan yerleşik yabancılar, vatandaşlarını da Türkiye'ye tatile çağırdı.

Merkezi Antalya'da bulunan Rusya Dostluk ve Kültür Derneği'nce 12 Haziran Rus Milli Günü kutlamaları kapsamında, Demre'ye gezi düzenlendi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 otobüsle Demre'ye gelen grupta, Rusların yanı sıra Antalya'da yaşayan Kazak, Ukraynalı, Azerbaycanlı, İranlı ve İsrailli yerleşik yabancılar da yer aldı. 90 kişilik yerleşik yabancı grubu önce 19 Aralık 2016'da Ankara'da bir suikast sonucu yaşamını yitiren Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un adını taşıyan caddedeki anıta, Rusya adına çelenk bıraktı. Hep birlikte Rus milli marşını okuyan grup, ardından rehberler eşliğinde Rus Katolik dünyası için kutsal olan Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'ni küçük gruplar halinde gezdi ve müze hakkında bilgilendi. Ardından 4 büyük yata binerek dünyaca ünlü Kekova turuna çıkan grup, koronavirüs salgını sürecinde tura çıkan ilk yabancı grup oldu. Yerleşik yabancılar önce Batık Kenti, ardından Simena Antik Kenti'ni gezdi. Yat üstünde 'Türkiye çok güzel, Kekova çok güzel' sloganı atan grup, Kekova'nın nefis koylarında kulaç attı. Grubun turu Demre'nin Çayağzı Limanı'nda sona erdi.

'KORKMAYIN, TÜRKİYE'YE TATİLE GELİN'

Rus Dostluk ve Kültür Derneği Başkanı Marina Sorokina, "Türkiye koronavirüsle çok iyi mücadele etti. Türkiye'de sağlık açısından hiçbir sorun kalmadı. Çok iyi tedbirler alındı. Doğa, deniz bu süreçte kendini yeniledi. Rusya'daki bütün akrabalarıma, dostlarıma, tüm Rus hemşehrilerime çağrı yapıyorum. Korkmayın, Türkiye'ye tatile gelin. Antalya'ya, Demre'deki dünya cenneti Kekova'ya ve bizim için kutsal olan Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'ne gelin. Buraları ziyaret edin, tatil yapın. Demre'de hemşehrimiz Andrey Karlov var" dedi.

Rus Olga Bannova, Türkiye'de koronavirüsün bittiğini ve çok iyi tedbirler alındığını belirtirken, herkesi Türkiye'ye tatile çağırdı.

'HİÇBİR TEHLİKE YOK'

Rus Anastasia Ulusoy, "Bugün Kekova'yı, Demre'yi gezdik. Burada her şey mükemmel. Koronavirüse karşı Türkiye'de zafer kazanılmıştır. Hiçbir tehlike yok. Rusya'daki dostlarımız, kardeşlerimiz korkmayın, Türkiye'ye gelin" diye konuştu.

'TÜRKİYE ÇOK GÜVENLİ'

Veleslava Zakhorova da, "Bugün Demre'de Aziz Nikolaos ve Kekova'yı gezdik. Deniz, doğa, tarih, temiz hava hepsi bir arada. Buralarda virüs yok. Türkiye bu anlamda çok güvenli. Rusya'daki dostlarımız korkmadan Türkiye'ye tatile gelebilirsiniz" dedi.

ANTALYA DEMRE'NİN İLK KONUKLARI YERLEŞİK YABANCILAR

Türkiye, Antalya, Demre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 08:21 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA DEMRE'NİN İLK KONUKLARI YERLEŞİK YABANCILAR - Son Dakika

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