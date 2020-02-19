Antalya demre'ye bahar erken geldi - Son Dakika

Demre'ye bahar erken geldi

ANTALYA'nın Demre ilçesinde, şubat ayının ortasında baharı andıran görüntüler yaşandı. Bir süre önce etkisini gösteren soğuk hava ve yağış, yerini sıcak ve güneşli havaya bırakırken, ilçenin bazı noktalarında badem ağaçları ve yabani laleler rengarenk çiçek açtı. Öğrenciler de bahar havasında okul yerine çiçeklerin arasında ders yaptı.

Demre'ye bağlı Gürses Mahallesi'nde son günlerde baharı andıran görüntüler ortaya çıktı. Mahallede normalde mart ayı sonunda açan badem ağaçları, bembeyaz çiçek açtı. Bal arıları badem çiçeklerinden polen toplarken, daha 3- 4 gün önce geceleri hava sıcaklığının eksi 7-8 derece olduğu bölgede, yabani laleler de rengarenk açtı. Dağların zirvesinde kar varken, doğayı süsleyen laleler arasında çocuklar oynayıp, çiçek topladı. Demre ilçe merkezinde eğitim öğretim yapan bazı okullardaki öğrenciler de bölgeye doğa gezisine çıkıp, çiçekler arasında ders yaptı.

Yabani lalelerin ortasında ders yapan öğrencilerden Ceylin Su Kıvrak, "Kışın ortasında doğa çiçeklerle doldu. Doğayı seviyorum. Doğayı koruyalım" dedi.

Öğrenci Umut Topakçı, "Dağlarda kar var. Burası çiçeklerle dolu. Biz bu çiçekleri görmeye geldik. Doğayı seviyorum. Doğayı koruyorum" diye konuştu.

Lale toplayan öğrenci Kadir Karaçalık, "Mahallemize kışın ortasında bahar geldi. Rengarenk çiçekler açtı. Kışın ortasında baharı yaşıyoruz" dedi.

Ayşe Karaçalık da "Burası Demre'nin Gürses Mahallesi. Denizden 400 metre yükseklikteyiz. Badem ağaçlarımız, lalelerimiz rengarenk çiçek açtı. Bir ay sonra açması gereken çiçeklerimiz, şu an her yer rengarenk olmuştur. Bu da Demre'mizin bize verdiği bir güzellik" diye konuştu.

Minik İkra Buğlen Karaçalık, "Çiçekler çok güzel. Kırlarda çiçek topluyorum" dedi.

Mahallenin en yaşlılarından Ali Karaçalık da "80 yaşındayım. Bu badem ağacının şubat ortasında çiçek açtığını hiç görmedim. Bu çiçekler ölecek. Meyve de olmaz" diye konuştu.