ANTALYA Deniz kaplumbağaları yumurta bırakmaya devam ediyor - Son Dakika

Deniz kaplumbağaları yumurta bırakmaya devam ediyor

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunduğu için koruma altında olan deniz kaplumbağaları yumurtalarını bırakmaya devam ediyor.

Alanya sahillerinde nesli tükenme tehlikesi altındaki deniz kaplumbağaları yumurtalarını bırakmaya devam ediyor. Mayıs ayı itibariyle başlayan yumurtlama dönemi devam ederken, deniz kaplumbağaları sahile gelerek buraya yumurtalarını bırakıyor. Özellikle sabahın ilk ışıklarında gelen deniz kaplumbağaları uygun bir yer bulup kumu kazarak buraya yumurtalarını bıraktıktan sonra denize dönüyor. Kaplumbağalar genellikle Alanya'nın Yeşilöz ve Damlataş sahiline gelerek yumurta bırakıyor. Yumurtlamanın ardından kuluçka dönemi bittikten sonra da yaklaşık 50 gün sonra yuvadan çıkan yavrular denize ulaşacakları günü bekliyor.

Şu ana kadar Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği (ALÇED) ve Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisliği ile hayvanseverler tarafından bu yıl içerisinde 15 farklı yerde yaklaşık 100 civarı deniz kaplumbağası yuvası kafes ve şeritlerle korumaya alındı. Alanya'nın Yeşilöz sahilinde deniz kaplumbağalarının yumurtalarını bıraktığı ve denize döndüğü anlar ise bir hayvansever tarafından görüntülendi.