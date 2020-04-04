ANTALYA Deniz polisinden 'karakolbot' ile denetim - Son Dakika

Deniz polisinden 'karakolbot' ile denetim

KARA, deniz ve havayoluyla ulaşıma müsait turizm kenti Antalya'da deniz polisi, 'karakolbot' adı verilen özet botla denizden ulaşımı engellemek için denetim yaptı. Yalnız başına denize açılan bir tekne kaptanı ekipler tarafından sağlığı için evde kalması yönünde uyarılarak daha fazla açılmasına izin verilmedi.

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Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)