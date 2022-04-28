Antalya Deniz Ticaret Odası yöneticisine, denizi kirletmekten 49 bin TL ceza - Son Dakika
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Antalya Deniz Ticaret Odası yöneticisine, denizi kirletmekten 49 bin TL ceza

28.04.2022 14:51
Antalya Deniz Ticaret Odası yöneticisine, denizi kirletmekten 49 bin TL ceza

ANTALYA'da tarihi Kaleiçi'ndeki Yat Limanı'nda Deniz Ticaret Odası (DTO) yönetim kurulu üyesi Hanifi Demirkıran'a, deniz üstünde teknesini raspa ve boya yaparak kirletmesi nedeniyle 49 bin TL ceza uygulandı.

ANTALYA'da tarihi Kaleiçi'ndeki Yat Limanı'nda Deniz Ticaret Odası (DTO) yönetim kurulu üyesi Hanifi Demirkıran'a, deniz üstünde teknesini raspa ve boya yaparak kirletmesi nedeniyle 49 bin TL ceza uygulandı.

Tarihi Kaleiçi'ndeki Yat Limanı'nda, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) DTO'ya bağlı Antalya Şubesi'nin yönetim kurulu üyelerinden Hanifi Demirkıran'a ait günübirlik tur teknesinin, denizi kirlettiği tespit edildi. Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yat Limanı'ndaki deniz polisi, Demirkıran'a ait 'Hanifi Kaptan 44' isimli tekneye, limanda su yüzeyinde raspa ve boya yapıldığını belirledi. Polis, denizin kirletildiği anları, video ve fotoğraflarla kayıt altına aldı.

Deniz polisi tarafından durum, Büyükşehir Belediyesi Çevre Daire Başkanlığı'na bildirildi ve inceleme yapıldı. İnceleme sonunda DTO Antalya Şubesi yöneticisi Demirkıran'a, Çevre Daire Başkanlığı'nca 49 bin TL ceza uygulandı. Demirkıran'ın, geçen hafta pazar günü kesilen para cezasını ödediği öğrenildi.

Diğer yandan, denize sintine attığı gerekçesiyle bir balıkçı teknesi sahibine 2 bin 850 TL cezası kesildi.


Antalya Deniz Ticaret Odası yöneticisine, denizi kirletmekten 49 bin TL ceza
Antalya Deniz Ticaret Odası yöneticisine, denizi kirletmekten 49 bin TL ceza
Antalya Deniz Ticaret Odası yöneticisine, denizi kirletmekten 49 bin TL ceza
Antalya Deniz Ticaret Odası yöneticisine, denizi kirletmekten 49 bin TL ceza
Antalya Deniz Ticaret Odası yöneticisine, denizi kirletmekten 49 bin TL ceza
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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Antalya Deniz Ticaret Odası yöneticisine, denizi kirletmekten 49 bin TL ceza - Son Dakika
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