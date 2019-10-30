Antalya denizde cumhuriyet coşkusu

Denizde cumhuriyet coşkusu

Antalya İş İnsanları Derneği (ANTİAD) üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümünü denizde kutladı. Gemiyle Düden Şelalesi'ne kadar giden üyeler, cumhuriyet coşkusunu denizde yaşadı.

ANTİAD tarafından Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Antalya'nın en büyük yolcu gemisi 'Harem'de 'Hepimiz Cumhuriyette Aynı Gemideyiz' etkinliği düzenlendi. Etkinliğe ANTİAD Başkanı Ersen Göksan, Genel Sekreter Hande Aykent, Başkan Yardımcısı Bayram Bakırbaş, Genel Sekreter Yardımcısı Yiğit Atmaca, Sayman Feran Alıcı, Yönetim Kurulu üyeleri Taner Benteşen, Rıza Atçı, ANTİAD üyeleri ve aileler katıldı. Etkinliğe katılanlar, dün saat 17.00'de, 'Harem' gemisi ile Sarısu Setur Marina'dan hareket etti. Kırmızı- beyaz giyinen ANTİAD üyeleri, kıyafetleriyle dikkat çekti. Gemiyle Düden Şelalesi'ne kadar giden üyeler, cumhuriyet coşkusunu denizde yaşadı. Gecenin ilerleyen saatlerinde şarkıcı Görkem Durmaz, konser verdi.

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının denizden takip edildiği etkinliğin bu yıl ikincisini gerçekleştirdiklerini anlatan ANTİAD Başkanı Ersen Göksan, Antalya Büyükşehir Belediyesi'yle birlikte hareket ediyoruz. Onlar karadan, biz denizden cumhuriyet coşkusuna eşlik ediyoruz. Kundu Tekneciler Birliği yaklaşık 15 teknesiyle denizdeki Cumhuriyet kutlamalarına eşlik etti. Cumhuriyetin değerlerini unutmadan, sözde değil özde cumhuriyetçi olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu değerler bizi bu güne kadar getirdi. Antalya'ya renk katalım, cumhuriyeti birlikte özümseyelim istiyoruz diye konuştu,