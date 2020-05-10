ANTALYA 'Denize gireceğim' deyip, kaybolan doktor 3 koldan aranıyor - Son Dakika

'Denize gireceğim' deyip, kaybolan doktor 3 koldan aranıyor

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan ve 3 gün önce yakınlarına 'Denize gireceğim' deyip evden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan doktor Orhan Bican'ı (36) arama çalışmaları havadan, denizden ve karadan sürdürüldü.

Gazipaşa Selinus Sahili Kızılin mevkiinde kumsalda kıyafetleri bulunan doktor Orhan Bican'ı aramak için Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Dalış Emniyet Güvenlik Arama ve Kurtarma Özel Timi denizden çalışma yürütürken, karadan ise Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sosyal mesafeye dikkat ederek arama yaptı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı helikopter ise havadan arama çalışmalarına destek verdi. Arama çalışmaları aralıksız devam ederken Orhan Bican'ın şu ana kadar izine rastlanamadı.

Anne ve babasıyla yaşayan doktor Orhan Bican, perşembe günü saat 11.00 sıralarında yüzmek istediğini belirterek, evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Orhan Bican'ın bir süre önce eşinden ve çalıştığı Gazipaşa Alanya Havalimanı'ndaki işinden ayrıldığı öğrenildi.