ANTALYA Denize girip güneşlendiler - Son Dakika
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ANTALYA Denize girip güneşlendiler

6 saat önce

Koronavirüs tedbirlerinin devam ettiği Antalya'da sahiller, güneşlenen turistlere kaldı.

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Koronavirüs tedbirlerinin devam ettiği Antalya'da sahiller, güneşlenen turistlere kaldı.

*- 'Evde kal' uyarılarını dikkate alan Antalyalılar, yürüyüş ve spor yapmanın dışında sokağa çıkmadı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle yapılan 'Evde kal' çağrısına uyan Antalyalılar, cadde ve meydanları boş bıraktı. Dünyaca ünlü Konyaaltı sahili spor yapanlara ev sahipliği yaptı. Sahilde koşanlar ve bisiklete binenlerin yanı sıra güneşlenen turistler de göze çarptı. Hava sıcaklığının 19 derece olduğu turistik kentte, az sayıda turist de denize girip yüzdü. Bazı vatandaşlar da sosyal mesafeyi koruyarak sahildeki banklarda ve kumsalda oturmayı tercih etti. Güneş banyosu yapıp D vitamini depoladıklarını belirten Antalyalılar, hava alıp evlerine döneceklerini kaydetti. Kentin Lara bölgesinde ise bisiklete binen Antalyalılar, objektiflere yansıdı.

Koronavirüs, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:43 Kaynak: DHA

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