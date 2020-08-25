Antalya denizinde Korona virüs denetimi - Son Dakika

Antalya denizinde Korona virüs denetimi

Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri, 21-23 Ağustos tarihleri arasında yaptığı denetimde, 9 bin 953 vatandaşı Covid-19 tedbirleri konusunda bilgilendirdi.

Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri, 21-23 Ağustos tarihleri arasında yaptığı denetimde, 9 bin 953 vatandaşı Covid-19 tedbirleri konusunda bilgilendirdi. Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı tarafından turizm sezonunun başlamasıyla Covid-19 tedbirleri kapsamında denizlerde denetim arttırıldı. Bu kapsamda 21-23 Ağustos tarihleri arasında 521 adet tur teknesi, dalış teknesi, ticari yat ve 13 adet plaj işletmesinin kontrolleri yapıldı. 9 bin 953 vatandaş, Covid-19 tedbirleri konusunda bilgilendirildi. - ANTALYA

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 17:10

Kaynak: İHA

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