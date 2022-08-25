Üç ilden ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Üç ilden ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı

25.08.2022 16:12
Üç ilden ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı

Antalya, Denizli ve Muğla'da girdikleri evlerden 150 bin liralık ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Antalya, Denizli ve Muğla'da girdikleri evlerden 150 bin liralık ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

23 Ağustos'ta bir şüphelinin C.C'nin evine girmek istediği sırada kapıda tanımadığı bir şahısla karşılaştığını ve şahsın koşarak kaçtığını ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kaçtığı evde yaptığı incelemede 50 bin lira değerinde ziynet eşyası ile bir miktar paranın çalındığını tespit etti.

İnceleme başlatan ekipler eve giren şüphelinin hakkında çok sayıda evden hırsızlık kaydı bulunan M.A. olduğunu belirledi.

M.A'nın 23 Ağustos'ta Denizli'den Muğla'ya Ç.G. ile geldiğini tespit eden ekipler şüphelilerin Denizli'de olduğunu belirleyerek operasyon düzenledi.

Gözaltına alınarak Muğla'ya getirilen 2 kişi emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin Muğla'ya gelmeden kısa süre önce Denizli ve Antalya'da dört evde gerçekleşen hırsızlık olayının failleri olduğu ve 150 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları belirlendi.

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Kaynak: AA

Antalya, Denizli, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üç ilden ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Üç ilden ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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