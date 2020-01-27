Antalya depremde yaralanan kediyi, başkan böcek sahiplendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya depremde yaralanan kediyi, başkan böcek sahiplendi - Son Dakika

Antalya depremde yaralanan kediyi, başkan böcek sahiplendi

6 saat önce

Depremde yaralanan kediyi, Başkan Böcek sahiplendiElazığ'da yaşanan deprem nedeniyle hem arama kurtarma, hem de mobil aşevi hizmetleriyle yaraların sarılmasına destek veren Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, depremde sahibini kaybeden bir kediyi de sahiplendi.

Depremde yaralanan kediyi, Başkan Böcek sahiplendi

Elazığ'da yaşanan deprem nedeniyle hem arama kurtarma, hem de mobil aşevi hizmetleriyle yaraların sarılmasına destek veren Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, depremde sahibini kaybeden bir kediyi de sahiplendi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Elazığ'daki bir gazetecinin, Mustafapaşa Mahallesi'nde depremde yıkılan Kalay Apartmanı'nda yaşayan bir kedinin yaralı kurtulduğu ve çevrede sahiplerini aradığı yönündeki paylaşımı sonrasında harekete geçti. Sosyal medya hesabında kediyi Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak sahipleneceklerini duyuran Muhittin Böcek, 'Depremde yaşam alanlarını kaybeden küçük dostlarımız da var. Sahibini bulamayan bu küçük kediyi Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak sahipleneceğiz. Ekiplerimiz arıyor, görenlerin iletişime geçmesini rica ediyoruz' çağrısında bulundu.

Başkan Böcek'in çağrısından kısa süre sonra kedi bulunarak, Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim edildi. Başkan Böcek, Ekiplerimiz yaralı kediyi buldu ve tedavisini yaptı. Minik dostumuza üzülen hayvanseverler merak etmesin. O artık bize emanet notunu paylaştı.

Antalya depremde yaralanan kediyi, başkan böcek sahiplendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:51 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Onur Air, depremzedeler için 30 liraya sefer düzenleyip gelirlerini AFAD'a bağışlayacak
İran'ın Şiraz kentinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu Üç ay önce Elazığ'ı depreme karşı uyaran Naci Görür'den yeni açıklama: 5 bölge tetikte!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 22:36:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya depremde yaralanan kediyi, başkan böcek sahiplendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]