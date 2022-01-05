Antalya depremi kısa süreli panik yaşattı - Son Dakika

Antalya depremi kısa süreli panik yaşattı

Alanya Kaymakamı Ürkmezer: " Allah'a şükür can ve mal kaybımız yok"

Depren anında bir vatandaşın yaşadığı panik anları ve sallanan avizeler cep telefonu kamerasına yansıdı

ANTALYA - Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, ilçede saat 06.21'de meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak, "Kısa süreli panik yaşandı, Allah'a şükür can ev mal kaybımız yok. Alanya'da şuan hayat normal" dedi.Yaşanan panik anları ve avizelerin sallandığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında saat 06.21'de meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. İlçede hayatın normal akışında devam ettiği bildirildi.

"Hayat normal"

Konuyla ilgili açıklama yapan Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, " Gerçekten büyük bir sarsıntıydı. Kaymakamlığımızın tüm birimleri hemen harekete geçti. Tüm muhtarlarımızla iletişime geçerek olumsuzluğun olup olmadığını öğrendik. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığından bilgiler aldık. Alanya'da kısa süreli yaşanan panikten başka bir şey yok. Allah'a şükür can ve mal kaybımız yok. Konuyla ilgili valimiz ve bakanımıza bilgilendirmeleri yaptım. Alanya'da şuan hayat normal" dedi.

"Turistlerimizin de durumu iyi"

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise depremin hissedilmesinin ardından sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak vatandaşların sakin olması uyarısında bulundu.

Yücel, depremde can ve mal kaybının olmadığını açıklayarak, " Tüm birimlerimize ulaşan bir mal ve can kaybı Allah'a şükür yok. Kısa üreli panik yaşayan halkımıza belediye hoparlöründen sakin olmalarını, paniğe gerek olmadığını duyurduk. Kışın açık olan otellerimizde kalan yabancı misafirlerimizin durumları hakkında da turizm derneklerinden bilgi aldık. Yabancı misafirlerimiz içinde olumsuzluk yaşanmadı" ifadelerine yer verdi.

"Panik anları"

Öte yandan yaşananlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Depreme sokakta yakalanan ve salıncakların sallanmasını çeken vatandaş, "Antalya'da deprem oldu, salıncaklar hafiften sallanıyor, Allah bu nasıl bir şeydi" diyerek panik anlarını kaydetti. Bir diğer görüntüde ise avizelerin sallandığı anlar saniye saniye kaydedildi.