Antalya derbisinde 35. randevu - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'de Antalya'yı temsil eden FT Antalyaspor ile Alanyaspor, yarın 35. kez karşı karşıya gelecek. 'Antalya derbisi' olarak nitelendirilen mücadelede iki takım da galibiyet hedefliyor.

Süper Lig'in 14. haftasında FT Antalyaspor, yarın Alanyaspor ile karşılaşacak. Antalya Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi Ali Şansalan, Murat Tuğberk Curbay, Ata Yıldırım hakem üçlüsü yönetecek. Kırmızı-beyazlılar Futbol Sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı. Antalyaspor'da sakatlıkları bulunan Harun Alpsoy, Ufuk Akyol, Crivelli, Wright ve Doğukan Nelik zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Süper Lig'de Antalya'yı temsil eden iki takımın karşılaşmasında Alanyaspor ve FT Antalyaspor puan kazanma hedefiyle karşı karşıya gelecek. Antalyaspor, karşılaşmayı kazanarak deplasmandaki Hatayspor mağlubiyetini unutturmak istiyor.

Antalya derbisinde, FT Antalyaspor ile Alanyaspor yarın 35. kez birbirleriyle karşılaşacak. Geride kalan 34 karşılaşmada Antalyaspor'un rakibine karşı 11 galibiyeti, 11 beraberliği ve 12 yenilgisi bulunuyor.

Geçen sezon ligdeki karşılaşmaları Alanyaspor 4-0 ve 2-0'lık skorlarla kazanmıştı. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde ise Antalyaspor rakibini 2-0 mağlup etmişti.

(İsa Akar-İHA)